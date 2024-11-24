Австралійська авіакомпанія готує найдовший переліт у світі тривалістю понад 19 годин — Finance.ua

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Австралійська авіакомпанія готує найдовший переліт у світі тривалістю понад 19 годин

Технології&Авто
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Австралійська авіакомпанія готує найдовший переліт у світі тривалістю понад 19 годин
Австралійська авіакомпанія готує найдовший переліт у світі тривалістю понад 19 годин
Австралійська національна авіакомпанія Qantas працює над створенням найдовшого у світі перельоту, який триватиме понад 19 годин.
Про це пише The Independent.
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Для перельотів використовуватимуть авіалайнери Airbus A350, які мають надійти до середини 2026 року. Керівництво Qantas очікує, шо це дозволить залишити у минулому «тиранію відстані».

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Відомо, що літаки зможуть перевозити близько 238 пасажирів. Власники квитків першого класу отримуватимуть надшироке стаціонарне ліжко, крісло з розкладним механізмом, особисту шафу, 32-дюймовий телевізор та обідній/робочий стіл на двох.
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Компанія розгляне можливість імітації різного часу доби на борту, а також впровадження «зони добробуту» з проєкціями хмар, місячного світла та віддзеркалень на воді.
За матеріалами:
УНІАН
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