«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка) — Finance.ua

«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка) Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка)

До «Армії відновлення» долучилося 102,787 тис. безробітних. На виплату заробітної плати спрямували 709 млн грн.

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

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За даними Державної служби зайнятості, від початку дії програми було видано 102 787 направлень на виконання суспільно-корисних робіт.

У яких областях долучилися до програми

Найбільше громадян долучилося у Харківській області (19 909 направлень). У загальному до проєкту залучено 19 регіонів.

Найбільше направлень видано у:

Донецькій області - 12 863 направлення;

Київській -12 082;

Полтавській — 11 673;

Чернігівській -11 178.

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На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже виділено 709 млн грн.

У ДСЗ зазначають, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить майже 11 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

Довідка Finance.ua:

проєкт «Армія відновлення» був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

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