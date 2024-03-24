«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка) — Finance.ua

«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка)
До «Армії відновлення» долучилося 102,787 тис. безробітних. На виплату заробітної плати спрямували 709 млн грн.
Про це повідомила Державна служба зайнятості.
За даними Державної служби зайнятості, від початку дії програми було видано 102 787 направлень на виконання суспільно-корисних робіт.
У яких областях долучилися до програми
Найбільше громадян долучилося у Харківській області (19 909 направлень). У загальному до проєкту залучено 19 регіонів.
Найбільше направлень видано у:
- Донецькій області - 12 863 направлення;
- Київській -12 082;
- Полтавській — 11 673;
- Чернігівській -11 178.
На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже виділено 709 млн грн.
У ДСЗ зазначають, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить майже 11 тис. грн за повний відпрацьований місяць.
Довідка Finance.ua:
- проєкт «Армія відновлення» був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.
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