«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка) — Finance.ua
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«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка)

Казна та Політика
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«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка)
«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка)
До «Армії відновлення» долучилося 102,787 тис. безробітних. На виплату заробітної плати спрямували 709 млн грн.
Про це повідомила Державна служба зайнятості.
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За даними Державної служби зайнятості, від початку дії програми було видано 102 787 направлень на виконання суспільно-корисних робіт.

У яких областях долучилися до програми

Найбільше громадян долучилося у Харківській області (19 909 направлень). У загальному до проєкту залучено 19 регіонів.

Найбільше направлень видано у:

  • Донецькій області - 12 863 направлення;
  • Київській -12 082;
  • Полтавській — 11 673;
  • Чернігівській -11 178.
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На виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті «Армія відновлення» вже виділено 709 млн грн.
«Армія відновлення»: скільки безробітних долучилося до програми (інфографіка)
У ДСЗ зазначають, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить майже 11 тис. грн за повний відпрацьований місяць.

Довідка Finance.ua:

  • проєкт «Армія відновлення» був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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