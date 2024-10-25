АРМА вперше реалізовує 494 земельні ділянки та станції гірськолижного витягу — Finance.ua

АРМА вперше реалізовує 494 земельні ділянки та станції гірськолижного витягу Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

АРМА вперше реалізовує 494 земельні ділянки та станції гірськолижного витягу

За поданням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше реалізовує 494 земельні ділянки, а також верхню та нижню станції гірськолижного витягу.

Про це повідомило АРМА.

Де розташовані

Земельні ділянки розташовані в Закарпатській області на території Воловецької ОТГ Мукачівського району, Корецьківської ОТГ та Пилипецької ОТГ Хустського району, с. Гукливий та смт. Воловець. Загальна площа землі, яка виставляється АРМА до реалізації складає 460 га.

ЯПрацівники АРМА оглянули цей актив. Організатор торгів провів його незалежну оцінку, за результатами якої землю було оцінено на загальну вартість 1 067 616 700 гривень.

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В подальшому актив буде розбито на лоти та опубліковано організатором торгів ТОВ «Полонекс» на електронному майданчику Прозорро.Продажі. Всі бажаючі можуть взяти участь у конкурсі та позмагатися за можливість стати власником інвестиційно привабливої землі в Закарпатській області.

Після реалізації ці кошти підуть на спеціальний рахунок Збройних сил України для посилення обороноздатності нашої Країни.

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