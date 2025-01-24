АРМА відхилило тендерну пропозицію першого учасника аукціону на управління ТРЦ «Гулівер» — Finance.ua

АРМА відхилило тендерну пропозицію першого учасника аукціону на управління ТРЦ «Гулівер» Сьогодні 15:41

АРМА відхилило тендерну пропозицію першого учасника аукціону на управління ТРЦ «Гулівер», forbes.ua

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило тендерну пропозицію ТОВ «БК «Міленіум» на управління торговельним центром «Гуллівер» через низку невідповідностей у документах.

Про це повідомила голова Національного агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

«За результатом перевірки поданої документації ТОВ «БК «Міленіум» було виявлено ряд невідповідностей тендерної пропозиції. АРМА відхилило кандидатуру цього учасника аукціону на управління ТРЦ «Гулівер», — йдеться в повідомленні.

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За словами Думи, раніше пропозиція учасника була визнана платформою Prozorro найбільш економічно вигідною. Водночас вказана цінова пропозиція щодо винагороди за управління активом визнана аномально низькою.

Крім того, АРМА було встановлено, що директор ТОВ «БК «Міленіум» у період, за який подано підтверджуючі документи з метою виконання вимог тендерній документації, одночасно перебував на державній службі та здійснював комерційну діяльність від імені цього підприємства, не маючи на це законних повноважень. Це є прямим порушенням статті 25 Закону України «Про запобігання корупції».

Також у комісії виникла підозра щодо недостовірності освітніх документів керівника компанії. А надані в тендерній документації договори мають системні порушення щодо порядку їх підтвердження.

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Додаткової перевірки потребує і фінансова діяльність компанії, починаючи з другого півріччя 2022 року, через наявні сумніви в її прозорості.

За словами Думи, АРМА розгляне документи учасника, який посів друге місце на аукціоні — консорціуму «Управляюча компанія «Еспланада», що запропонував 0,35% винагороди за управління.

Остаточне рішення щодо результатів аукціону буде прийнято після завершення всіх перевірок.

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