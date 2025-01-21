Арештовані активи тепер ітимуть на реабілітацію військових — АРМА — Finance.ua
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Арештовані активи тепер ітимуть на реабілітацію військових — АРМА

Казна та Політика
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Арештовані в Україні активи планують спрямовувати на допомогу в реабілітації військовослужбовців. Зокрема, арештовані санаторії хочуть передавати для реабілітації військових за спрощеною процедурою.
Про це повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.
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Нацагентство зареєструвало відповідний законопроєкт № 11 009, який передбачає ⁠відкриття реабілітації для ветеранів, учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни — як фізичної, так і психологічної.
Голова Консультативної ради у справах ветеранів Сергій Куніцин передав голові Верховної Ради Русланові Стефанчуку лист щодо необхідності визнання законопроєкту № 11 009 невідкладним, щоб АРМА мало змогу передавати за спрощеною процедурою арештовані санаторії для реабілітації військових.
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Також передбачається передача без конкурсів транспорту військовим та фортифікаційної техніки на потреби фронту.
Крім того, обіцяють сприяння забезпеченню житлом, тимчасовому розміщенню та працевлаштуванню ветеранів і членів їхніх родин на підприємствах, що перебувають в управлінні АРМА.
20 січня Агентство з розшуку та менеджменту активів і Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України також уклали Меморандум про співпрацю.
За матеріалами:
hromadske
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