Суд арештував і передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського — Finance.ua

Суд арештував і передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Суд арештував і передав АРМА майно Нікопольського феросплавного заводу Коломойського, Фото: АРМА

Суд ухвалив рішення про арешт і передачу Агентству з розшуку та управління активами майна АТ «Нікопольський завод феросплавів», що належить Ігорю Коломойському.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

До переліку переданих активів увійшли: 4 тепловози, 13 думпкарів, 25 вагонів, 120 напіввагонів, а також більше 13 тисяч тон готової феросплавної продукції.

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«Майно підприємства було передано відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 грудня 2024 року. Рішення ухвалене в межах кримінального провадження, що стосується заволодіння державними коштами у 2014 році на той час службовими особами ПАТ КБ „ПриватБанк“, серед яких фігурують колишні акціонери банку, зокрема відомий олігарх Ігор Коломойський та його оточення», — сказано в повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» у 2014 році заволоділи коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування банку, на суму понад 19 мільярдів гривень. Підставою для таких дій стали сумнівні кредитні угоди, забезпеченням яких виступали майнові права на товари та активи, зокрема й Нікопольський завод феросплавів.

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Після проведеного огляду буде сформовано відповідний звіт. На його основі АРМА найближчим часом оголосить конкурси на відбір оцінювача та управителя для цього активу, а також проведе ринкові консультації. Після цього актив буде опубліковано на платформі Prozorro, де всі охочі зможуть позмагатися на аукціоні за можливість управління цим майном.

Зазначимо, що АТ «Нікопольський завод феросплавів» є одним із найбільших металургійних підприємств України та Європи. Підприємство є найбільшим виробником феросплавів у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів, забезпечуючи понад 11% світового ринку.

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