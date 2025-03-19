АРМА шукає управителя для столичного палацу «Жовтневий» — Finance.ua
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АРМА шукає управителя для столичного палацу «Жовтневий»

Фондовий ринок
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АРМА шукає управителя для столичного палацу «Жовтневий»
АРМА шукає управителя для столичного палацу «Жовтневий»
Як повідомило Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочато конкурсну процедуру для визначення управителя комплексу будівель Палацу «Жовтневий».
Тендер оголошено на платформі Prozorro, і наразі триває подання тендерних пропозицій.
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Комплекс нерухомості загальною площею 17 597,70 м² є знаковою культурною локацією столиці. Його ефективне управління передбачає не лише фінансову вигоду для державного бюджету, а й забезпечення належного функціонування як сучасного концертного та культурного простору.
Голова АРМА Олена Дума зазначила: «Поки не схвалено та не прийнято законопроєкт № 11009, АРМА не може чекати, щоб такі активи простоювали. Ми зобов’язані забезпечити ефективне використання майна, що перебуває в управлінні Нацагентства. Тому, ми оголошуємо конкурс на пошук управителя, який не лише збереже цей об’єкт, а й забезпечить його ефективну експлуатацію в інтересах держави».
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Так, згідно з тендерною документацією, сума щомісячних очікуваних доходів від управління повинна становити не менше 2 млн гривень. Доходи від управління активом будуть спрямовуватись до Державного бюджету України.
АРМА закликає всіх зацікавлених учасників подавати тендерні пропозиції відповідно до встановлених вимог. Управління Палацом «Жовтневий» — це не лише можливість комерційної діяльності, а й внесок у збереження та розвиток культури в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
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