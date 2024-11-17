Археологічний парк Помпеї обмежує кількість туристів: коли діятимуть нові правила — Finance.ua
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Археологічний парк Помпеї обмежує кількість туристів: коли діятимуть нові правила

Світ
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Археологічний парк Помпеї обмежує кількість туристів: коли діятимуть нові правила
Археологічний парк Помпеї обмежує кількість туристів: коли діятимуть нові правила, Фото: istockphoto
Археологічний парк із залишками античного міста Помпеї запровадить з 15 листопада щоденний ліміт на кількість туристів.
Про це повідомляється на сайті пам’ятки.
«Із 15 листопада квитки до Археологічного парку Помпеї будуть персоналізованими та міститимуть імена відвідувачів», — йдеться у повідомленні.
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Також діятиме добовий ліміт у 20 тисяч вхідних квитків, щоб обмежувати ажіотаж.
Новий регламент почне діяти з 15 листопада.

Чому ввели ліміт на кількість туристів

Таке обмеження вирішили запровадити після рекордного напливу туристів улітку, якого ніколи не бачили в історії пам’ятки, — понад 4 мільйонів відвідувачів загалом та пік у понад 36 тисяч відвідувачів в одну з неділь.
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«Ми працюємо над кількома проєктами, щоб зменшити тиск людей на об’єкт, що може становити небезпеку як для людей, так і для унікальної та крихкої культурної спадщини», — сказав директор парку Габріель Цухтрігель.

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За матеріалами:
Укрінформ
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