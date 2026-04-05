Apple знімає з виробництва Mac Pro і не планує нових моделей Вчора 00:10

Apple підтвердила, що нових поколінь Mac Pro не буде

Компанія Apple офіційно припинила продажі Mac Pro, завершивши історію одного з найпотужніших і найдорожчих комп’ютерів у своїй лінійці. Як повідомляє 9to5Mac, пристрій уже зник із сайту компанії, а сторінка покупки перенаправляє користувачів на загальний каталог Mac.

Більше того, Apple підтвердила, що не планує випускати нові покоління Mac Pro, фактично закривши цей напрям назавжди.

Остання версія моделі, представлена у 2019 році та оновлена у 2023-му чипом M 2 Ultra, так і не отримала подальшого розвитку, залишаючись у продажу без змін за ціною від $6999.

Читайте також Apple почала тестувати iOS 26.5 з новими функціями для iPhone

Замість нього компанія робить ставку на Mac Studio, який тепер позиціонується як основний професійний настільний комп’ютер.

Пристрій доступний із сучаснішими чипами, включно з M 3 Ultra, і пропонує конфігурації з 32-ядерним процесором, 80-ядерною графікою, до 256 ГБ об’єднаної пам’яті та накопичувачем до 16 ТБ.

Після зняття Mac Pro з виробництва у лінійці Apple залишаються три настільні моделі: iMac, Mac mini та Mac Studio. Також компанія продовжує розвивати ноутбуки, серед яких MacBook Air, MacBook Pro і новий MacBook Neo.

Читайте також Новий MacBook Neo став найпростішим у ремонті ноутбуком Apple

Окрім перевершення новішим Mac Studio, додатково розвиток програмного забезпечення також зменшив потребу у надпотужних робочих станціях.

Зокрема, у macOS Tahoe Apple впровадила можливість об’єднання кількох комп’ютерів через Thunderbolt 5 для масштабування продуктивності, що частково замінює сценарії використання Mac Pro.

