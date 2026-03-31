Apple почала тестувати iOS 26.5 з новими функціями для iPhone Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

Apple нещодавно випустила iOS 26.4, а зараз почала тестувати iOS 26.5 Beta 1, додавши низку нових функцій і змін, зокрема для користувачів у Європейському Союзі.

Про це пише MacRumors.

Оновлення Maps

Одним із головних нововведень став розвиток додатка Maps. У ньому з’явилася функція Suggested Places, яка рекомендує місця на основі популярних локацій поблизу та нещодавніх пошуків.

Також оновлення закладає основу для запуску реклами в Maps: компанії зможуть просувати свої заклади у результатах пошуку та рекомендаціях. Такі оголошення матимуть відповідне маркування.

Посилення безпеки повідомлень

Окрему увагу приділено безпеці повідомлень. Apple знову активувала наскрізне шифрування (E2EE) для RCS-листування між iPhone та Android.

Це означає, що повідомлення будуть захищені від перехоплення третіми сторонами.

Зміни для користувачів у ЄС

Для ринку ЄС компанія готує зміни відповідно до вимог законодавства. Серед них — покращена підтримка сторонніх аксесуарів.

Зокрема, з’явиться швидке підключення пристроїв за аналогією з AirPods, можливість отримувати сповіщення на смартгодинники інших виробників, а також синхронізація Live Activities із носимими гаджетами.

Інші нововведення

Серед інших нововведень — автоматичне встановлення Bluetooth-з'єднання при підключенні аксесуарів через USB-C, нові налаштування перенесення повідомлень при переході з iPhone на Android, а також згадки про майбутні нагороди в Apple Books.

iOS 26.5 Beta 1 вже можуть встановити розробники. Точних термінів публічного релізу оновлення наразі немає.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.