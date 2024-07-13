Apple Watch SE стануть бюджетнішими завдяки новій версії з пластиком замість алюмінію — Finance.ua

Apple Watch SE стануть бюджетнішими завдяки новій версії з пластиком замість алюмінію Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Apple Watch SE стануть бюджетнішими завдяки новій версії з пластиком замість алюмінію

Apple Watch Series 10 матиме більший дисплей і новий чип, але нові функції моніторингу стану здоров’я зараз під питанням. А версія Apple Watch SE має шанс здешевшати завдяки новому корпусу з пластику.

Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg.

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Він додав, що дизайн Apple Watch Series 10 «навряд чи буде сильно відрізнятися» від свого попередника, але новинка буде тоншою. Тим часом модель Apple Watch Ultra цього року не отримає нового дизайну.

Що зміниться

Нові моделі Apple Watch Series 10 будуть доступні у двох розмірах корпусу під кодовими назвами N217 і N218. Вони матимуть більші дисплеї, а одна з моделей отримає екран приблизно такого ж розміру, як Apple Watch Ultra.

Розумні годинники Apple 2024 року матимуть новий процесор. Незважаючи на те, що він може «закласти основу для деяких удосконалень штучного інтелекту в майбутньому», чип не працюватиме з Apple Intelligence, і наразі немає жодних планів щодо впровадження «повної ініціативи» в Apple Watch.

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Apple розробляє функції виявлення гіпертонії та апное уві сні для Apple Watch. Ці діагностичні функції планувалося запустити у 2024 році, але Гурман каже, що компанія «зіткнулася з деякими серйозними труднощами».

Функція виявлення гіпертонії виявилася недостатньо надійною під час тестування, і існують сумніви щодо її інтеграції в оновлений дизайн. Тому її можуть відкласти до наступного року.

Функція виявлення апное уві сні заснована на визначенні насичення крові киснем. Але наразі Apple Watch у США не можуть вимірювати рівень кисню в крові через триваючий судовий спір з Masimo. Тому запуск функції виявлення апное уві сні залежатиме від розв’язання суперечки Masimo, і її теж можуть відкласти.

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Apple також нібито продовжує тестувати та обговорювати перспективи використання 3D-друкованих корпусів для деяких моделей Apple Watch. Це може прискорити виробництво та знизити використання матеріалів.

Також Марк Гурман заявив, що Apple розробляє нову недорогу версію Apple Watch SE з пластиковим корпусом замість корпусу з анодованого алюмінію.

Такий підхід дозволить знизити витрати. Поточна версія ‌Apple Watch SE‌ продається за $249, але конкурентний годинник Samsung Galaxy Watch FE продається за $199.

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