Apple випустить AirPods з інфрачервоними камерами для покращення сприйняття — Finance.ua
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Apple випустить AirPods з інфрачервоними камерами для покращення сприйняття

Технології&Авто
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Apple випустить AirPods з інфрачервоними камерами для покращення сприйняття
Apple випустить AirPods з інфрачервоними камерами для покращення сприйняття
Apple планує почати масове виробництво нових «AirPods з модулями камери» до 2026 року. Раніше про такі плани повідомляв ресурс Bloomberg. Але тоді мова йшла лише про одну з ідей формфактора носимих пристроїв.
Про це повідомив аналітик Мін-Чі Куо, пише 9to5mac.
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Тепер Куо стверджує, що ці нові навушники AirPods матимуть інфрачервону камеру, подібну до тієї, що використовується як частина модуля Face ID на iPhone та iPad.
Мета Apple полягає в тому, щоб оснащені камерою AirPods інтегрувалися з Vision Pro і майбутніми гарнітурами Apple Vision, щоб покращити користувацький досвід просторового аудіо та зміцнити екосистему просторових обчислень.
«Наприклад, коли користувач переглядає відео за допомогою Vision Pro і носить ці нові AirPods, якщо користувач повертає голову, щоб подивитися в певному напрямку, джерело звуку в цьому напрямку може бути підкреслено для покращення просторового аудіо/обчислювального досвіду», — сказав аналітик.
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Крім того, інфрачервона камера на AirPods зможе виявляти зміни навколишнього середовища, «потенційно дозволяючи керувати жестами в повітрі для покращення взаємодії людини з пристроєм».
Куо зазначає, що Foxconn є «постачальником нового продукту для ІЧ-камери, яка буде використовуватися з AirPods».
Повідомляється, що Foxconn планує випускати 18−20 млн одиниць на рік, або близько 10 млн пар AirPods.
За матеріалами:
ITC.ua
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