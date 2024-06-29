Більш бюджетна версія Apple Vision Pro може вийти до кінця 2025 року — Finance.ua

Більш бюджетна версія Apple Vision Pro може вийти до кінця 2025 року Сьогодні 02:19 — Технології&Авто

Більш бюджетна версія Apple Vision Pro може вийти до кінця 2025 року

Цього року світ все ж побачив гарнітуру змішаної реальності Apple Vision Pro. Але вартість пристрою у чималенькі $3 499 не спонукала масового покупця формувати довжелезні черги перед фірмовими магазинами.

Як пише Марк Гурман у своєму щотижневому листі Power On, наразі компанія фокусує зусилля відповідного підрозділу розробки з назвою Vision Products Group на дешевшій версії пристрою.

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Кодова назва такої — N107 (порівняно з чинними моделями N301 для США та N301A для країн Європи та Азії).

Зазначається, що основним викликом є зменшення вартості такого ґаджета, при збереженні основної функціональності. Apple Vision Pro має чимало дороговартісних компонентів, які забезпечують повністю автономну роботу без необхідності під’єднання до смартфона чи комп’ютера, а також мають функції, які далекі від «необхідності» — як-от зовнішній дисплей для проєкції очей користувача. Цілком логічно, що у простішому варіанті деяких подібних можливостей не буде.

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«Apple може прибрати дисплей EyeSight — функцію, яка показує очі користувача ззовні — й зменшити технічні характеристики внутрішніх екранів віртуальної реальності. Вона також може використовувати менш потужний чип та знизити якість наскрізних зображень доповненої реальності, які показують вам реальний світ за межами пристрою», — пише Гурман.

Проте подібні зміни навряд дозволять знизити вартість простішої гарнітури у два рази, що все одно буде значно більше за ціни конкурентних пристроїв. Тож цілком варто очікувати на ще більші компроміси.

«Прототипи N107 також мають вужче поле зору, ніж Vision Pro. І компанія розглядає можливість зробити пристрій залежним від прив’язаного Mac або iPhone. Це дозволило б Apple заощадити гроші на обчислювальній потужності та компонентах, необхідних для того, щоб зробити Vision Pro повністю автономним продуктом», — доповнює Гурман.

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Це, звісно, відчутно змінить загальну концепцію, але й на вартість зможе суттєво вплинути. Компанія «цілиться» у цінник на рівні від $1 500 до $2 000. Так, це все ще чималі гроші, але порівняно з вартістю Apple Vision Pro, це буде дійсно доступніший ґаджет.

Apple сподівається підготувати N107 до кінця 2025 року, й за цей час ще чимало може змінитися. Тож буде цікаво подивитися, якого прогресу досягне Vision Products Group, яка, до речі, продовжує збільшуватися.

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