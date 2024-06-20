Apple призупиняє роботу над Vision Pro — Finance.ua

Apple призупиняє роботу над Vision Pro 20.06.2024, 00:06 — Технології&Авто

Apple призупиняє роботу над Vision Pro

Apple призупиняє роботу над Vision Pro, натомість зосередиться на випуску дешевшої версії Vision.

Про це пише The Information.

Видання повідомляє, що Apple наразі працює над дешевшою версією гарнітури Vision Pro, яка має вийти на ринок у наступному році. Водночас робота над другим поколінням Vision Pro була відкладена.

І хоча поки не зрозуміло, скільки буде коштувати дешевша модель Vision Pro, будь-яка ціна менш як $3500 вже виглядатиме більш конкурентною. Згідно з наявною інформацією, вартість пристрою складе близько $1500 — приблизно стільки ж, скільки коштує топовий iPhone. Це вже ближче до Meta та її гарнітур Quest.

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До слова, минулого тижня Apple розказала, що Vision Pro тепер доступна у восьми нових країнах, а також анонсувала оновлення visionOS 2.

The Information відзначає, що Apple може відновити роботу над другим поколінням топової Vision Pro в якийсь момент. Втім, наразі стратегія компанії змінилась. Протягом останнього року кількість співробітників, які працювали над новою Vision Pro, поступово зменшувалась, оскільки увага була спрямована на дешевшу модель. Apple шукає способи знизити вартість пристрою, а також виправити деякі недоліки. Зокрема, зробити гарнітуру легшою, на що скаржились багато користувачів.

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