Apple відроджує проєкт розумних окулярів Apple Glass — Finance.ua

Apple відроджує проєкт розумних окулярів Apple Glass Сьогодні 04:16 — Фондовий ринок

Нова заявка на патент натякає на механізм шарніра, розроблений спеціально для окулярів. У той час як Vision Pro пропонує потужне рішення в області доповненої реальності, чутки припускають, що Apple Glass орієнтована на інший підхід.

Механізм шарніра з подвійною віссю дозволяє дужкам окулярів складатися та розкладатися різними способами. Це включає більш широку звичайну відкриту позицію, що може бути корисно користувачам з великими головами або поліпшити довговічність при відкритті очок.

Також приділяється пріоритетна увага захисту електронних компонентів окулярів під час їхнього складання або у стандартному відкритому положенні. Крім того, шарнір автоматично фіксується в певних позиціях і створює комфортне зусилля для різних форм голови.

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