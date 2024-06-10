Apple відроджує проєкт розумних окулярів Apple Glass — Finance.ua
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Apple відроджує проєкт розумних окулярів Apple Glass

Фондовий ринок
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Нова заявка на патент натякає на механізм шарніра, розроблений спеціально для окулярів. У той час як Vision Pro пропонує потужне рішення в області доповненої реальності, чутки припускають, що Apple Glass орієнтована на інший підхід.
Механізм шарніра з подвійною віссю дозволяє дужкам окулярів складатися та розкладатися різними способами. Це включає більш широку звичайну відкриту позицію, що може бути корисно користувачам з великими головами або поліпшити довговічність при відкритті очок.
Також приділяється пріоритетна увага захисту електронних компонентів окулярів під час їхнього складання або у стандартному відкритому положенні. Крім того, шарнір автоматично фіксується в певних позиціях і створює комфортне зусилля для різних форм голови.
За матеріалами:
iLenta
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