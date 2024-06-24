iOS 18 може принести Apple $400 млн додаткового прибутку — Finance.ua

iOS 18 може принести Apple $400 млн додаткового прибутку Сьогодні 05:19 — Фондовий ринок

iOS 18 може принести Apple $400 млн додаткового прибутку

Запуск iOS 18 від Apple восени 2024 року може вплинути майже на $400 млн доходів, які сьогодні отримують розробники інших додатків, що були завантажені щонайменше 58 млн разів за останній рік.

Про це пише TechCrunch за звітом компанії Appfigures.

Кожного року на Всесвітній конференції розробників Apple демонструє нові функції майбутніх операційних систем та програмного забезпечення, які часто повторюють можливості, що раніше були доступні лише в сторонніх програмах.

Ця практика отримала назву «sherlocking» з натяком на пошуковий додаток 1990-х років для Mac, що запозичив функції зі стороннього додатку Watson.

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Однак ця практика також викликає питання щодо того, як Apple використовує власні дані для визначення, що будувати далі, і чи створюються рівні умови для застосунків, з якими вона конкурує.

Наприклад, перед тим як Apple запустила власну систему батьківського контролю, вона закрила багато сторонніх застосунків у цьому просторі, заявивши, що їхні рішення тепер не відповідають її правилам. Стороннім застосункам не надавали доступ до API для управління вбудованим батьківським контролем протягом багатьох років, що спричинило антимонопольне розслідування.

У 2024 році Apple «заблокувала» функціональність багатьох категорій програм, включаючи:

Менеджери паролів.

Програми для запису дзвінків та транскрипції.

Програми для створення користувацьких емодзі.

Інструменти для письма на основі штучного інтелекту.

Математичні помічники.

Програми для відстеження сліду тощо.

Згідно з аналізом сторонніх додатків, які мали понад 1000 завантажень на рік, Appfigures виявила кілька жанрів, які можуть постраждати від Apple у 2024 році.

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З точки зору світового валового доходу, ці категорії принесли значний дохід за останні 12 місяців. Категорія додатків для відстеження сліду досягла максимуму в $307 млн на рік, на чолі з лідером ринку AllTrails. Граматичні помічники, такі як Grammarly, заробили $35,7 млн, математичні помічники — $23,4 млн, менеджери паролів — $20,3 млн, а застосунки для створення емодзі — $7 млн.

Застосунки для відстеження сліду склали переважну більшість потенційно, що підпадають під «sherlocking». У травні 2024 року вони принесли $28,8 млн валових споживчих витрат і 2,5 млн завантажень.

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Багато з цих категорій швидко зростали: доходи математичних помічників зросли на 43%, граматичних помічників — на 40%, менеджерів паролів — на 38%, а застосунків для відстеження сліду — на 28%. Однак застосунки для створення емодзі спостерігали зниження на 17% у річному обчисленні.

Завантаження граматичних помічників становили 9,4 млн за останні 12 місяців, емодзі-застосунків — 10,6 млн, математичних розв’язувачів — 9,5 млн, менеджерів паролів — 457 тис.

Хоча ці застосунки мають відданих користувачів, які можуть не перейти на пропозиції від Apple, здатність компанії пропонувати вбудовані функції може обмежити їх зростання. Випадкові користувачі можуть бути задоволені рішеннями Apple і не шукати альтернатив.

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