Оновлена Siri з функціями Apple Intelligence вийде у 2025 році — Finance.ua

Оновлена Siri з функціями Apple Intelligence вийде у 2025 році Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Оновлена Siri з функціями Apple Intelligence вийде у 2025 році

Минулого місяця під час конференції WWDC Apple офіційно повідомила про свій план інтеграції генеративного AI у свої пристрої. Техногігант представив довгоочікуваний фірмовий AI Apple Intelligence, і його офіційний реліз заплановано вже на осінь цього року разом із серією iPhone 16.

Після демонстрації можливостей AI-модель вже викликала значний ажіотаж. Одним з найбільш захоплюючих аспектів Apple Intelligence став його потенціал для значного стрибка можливостей Siri. Потенційно нова модель може перетворити її на функціональнішого та точнішого помічника. Але, на жаль, оновлення Siri, на яке чекають всі фанати технології, не з’явиться восени разом з новими iPhone. За словами аналітика та інсайдера Марка Гурмана з Bloomberg, стрімкого покращення Siri можна очікувати лише навесні наступного року.

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Марк Гурман уточнив, що оновлений набір функцій Siri, який Apple продемонструвала на WWDC, не буде готовий до осені. В цей набір входить:

безпрецедентний контроль над діями в застосунках Apple;

можливість виконувати складні завдання в різних застосунках (наприклад, редагувати фотографію і відправити її другу);

здатність передбачати та пропонувати дії на основі екранного контенту.

Згідно з джерелами Марка Гурмана, очікується, що ці вдосконалені функції Siri з’являться в бета-тестуванні для розробників у січні, а публічний дебют запланований на весну в рамках оновлення iOS 18.4. Проте деякі незначні поліпшення Siri мають з’явитися пізніше в цьому році. Можливо, вони входитимуть до першої публічної збірки iOS 18. Оновлення може включати перероблений інтерфейс і інтеграцію ChatGPT.

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В інформаційному бюлетені Гурмана також обговорюється бачення Apple, яке виходить за рамки її смартфонів. Наступного року компанія планує зробити Apple Intelligence доступним для користувачів гарнітури Vision Pro. Також він згадав про настільного робота з AI. За його словами, цей проєкт перебуває в розробці вже кілька місяців.

Хоча Apple трохи пізно влилася у перегони навколо штучного інтелекту, її нинішня реалізація функцій AI в Siri, безсумнівно, перевершує можливості, запропоновані Google і Samsung у своїх пристроях. Проте з прем’єрою серії Pixel 9, яка запланована вже наступного місяця, Google може продемонструвати якісь нові досягнення в галузі AI.

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