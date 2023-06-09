ChatGPT для iPhone отримав інтеграцію з Siri — Finance.ua

ChatGPT для iPhone отримав інтеграцію з Siri Сьогодні 22:36 — Технології&Авто

ChatGPT для iPhone отримав інтеграцію з Siri

Компанія OpenAI випустила велике оновлення для офіційної програми ChatGPT для iPhone, яке можна завантажити з App Store. Додаток ChatGPT для iPhone з’явився в американському магазині додатків ще 18 травня, а 31 травня — в Україні.

Важливе оновлення програми ChatGPT представляє інтеграцію з Siri, що дозволяє отримати пряму відповідь «Привіт, Siri» від штучного інтелекту, без необхідності спочатку відкривати програму. Щоб отримати відповідь від ШІ, необхідно сказати для Siri: «Привіт, Siri, запитай ChatGPT […]», щоб перенаправити запити чат-боту.

Остання версія програми отримала інтеграцію з Apple Shortcuts, яка дозволяє створювати макроси. Наприклад, для автоматичного створення та надсилання відповідей на вхідні повідомлення або збереження діалогів ChatGPT у вигляді нотаток. Darg & Drop дозволяє відмічати відповіді та перетягувати в іншу програму пальцем, замість копіювання та вставки, що потенційно економить час.

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Версія 1.2023.152 почала підтримувати Apple iPad, тому користувачам iPad більше не потрібно використовувати збільшену версію програми для iPhone, яка не використовувала весь доступний простір на великому дисплеї планшета.

Щоб встановити ChatGPT на свій iPhone, необхідно оновити ПЗ до iOS 16.1 та вище. Як і на сайті ChatGPT, у новому iOS-додатку користувачі повинні створити обліковий запис на платформі OpenAI. Передплатники ChatGPT Plus матимуть ті самі привілеї, що й у вебверсії - доступ до мовної моделі GPT-4, швидші відповіді на запити і ранній доступ до нових можливостей чат-бота.

noworries За матеріалами:

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