Штучний інтелект ChatGPT заборонили використовувати у судах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Штучний інтелект ChatGPT заборонили використовувати у судах

Технології&Авто
22
Штучний інтелект ChatGPT заборонили використовувати у судах
Штучний інтелект ChatGPT заборонили використовувати у судах
Судді почали забороняти використання ChatGPT на своїх засіданнях і навіть вимагають сертифікати про те, що текст адвоката або прокурора був створений без використання штучного інтелекту.
Одним із перших, хто ввів таку заборону, став федеральний суддя Брантлі Старр із Техасу (США). Йому набридло, що нейромережі постійно вигадують цитати, нормативні акти тощо, а недбалі юристи навіть не вдаються до мінімальної перевірки правдивості інформації.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Надалі всі адвокати, які виступають у суді, повинні подати до канцелярії сертифікат, який засвідчує, що жодна частина клопотання не була підготовлена штучним інтелектом (наприклад, ChatGPT, Harvey. AI або Google Bard). Також суддя Старр зобов’язав живих фахівців перевіряти всі юридичні бази даних, створені за допомогою ШІ.
Федеральний суддя Техасу додав вимогу — кожен адвокат, який з’являється у його суді, повинен засвідчити, що «жодна частина документів не була складена генеративним штучним інтелектом, а якщо і була, то вона піддалася перевірці від живого компетентного спеціаліста».
Місце для вашої реклами
Тепер до адвокатських свідчень також додається форма для підписання юристами, в якій зазначається, що «цитати, посилання, перефразовані твердження та правовий аналіз підпадають під заборону використання ШІ».
Хоча це поки що лише поодинокий прецедент, передбачається, що й інші судді дотримуватимуться схожих принципів.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.