Штучний інтелект ChatGPT заборонили використовувати у судах — Finance.ua

Штучний інтелект ChatGPT заборонили використовувати у судах Сьогодні 23:36 — Технології&Авто

Штучний інтелект ChatGPT заборонили використовувати у судах

Судді почали забороняти використання ChatGPT на своїх засіданнях і навіть вимагають сертифікати про те, що текст адвоката або прокурора був створений без використання штучного інтелекту.

Одним із перших, хто ввів таку заборону, став федеральний суддя Брантлі Старр із Техасу (США). Йому набридло, що нейромережі постійно вигадують цитати, нормативні акти тощо, а недбалі юристи навіть не вдаються до мінімальної перевірки правдивості інформації.

Надалі всі адвокати, які виступають у суді, повинні подати до канцелярії сертифікат, який засвідчує, що жодна частина клопотання не була підготовлена штучним інтелектом (наприклад, ChatGPT, Harvey. AI або Google Bard). Також суддя Старр зобов’язав живих фахівців перевіряти всі юридичні бази даних, створені за допомогою ШІ.

Федеральний суддя Техасу додав вимогу — кожен адвокат, який з’являється у його суді, повинен засвідчити, що «жодна частина документів не була складена генеративним штучним інтелектом, а якщо і була, то вона піддалася перевірці від живого компетентного спеціаліста».

Тепер до адвокатських свідчень також додається форма для підписання юристами, в якій зазначається, що «цитати, посилання, перефразовані твердження та правовий аналіз підпадають під заборону використання ШІ».

Хоча це поки що лише поодинокий прецедент, передбачається, що й інші судді дотримуватимуться схожих принципів.

noworries За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.