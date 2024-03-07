Apple випустила iOS 17.4: сторонні магазини додатків в ЄС та багато інших важливих нововведень — Finance.ua

Apple випустила iOS 17.4: сторонні магазини додатків в ЄС та багато інших важливих нововведень Сьогодні 06:45 — Технології&Авто

Apple випустила iOS 17.4: сторонні магазини додатків в ЄС та багато інших важливих нововведень

Apple випустила оновлення для багатьох своїх операційних систем, і жодне з них не має більшого впливу, ніж зміни в iOS — принаймні в Європейському Союзі.

З появою iOS 17.4 Apple дотримується нових суворих правил у блоці, коли йдеться про App Store. Тепер Apple офіційно підтримує сторонні магазини додатків на iPhone в ЄС, а розробники можуть пропонувати сторонні варіанти оплати. Виробникам веббраузерів більше не потрібно базувати свої додатки на WebKit від Apple, а Apple відкриває чіп NFC для бездротових платежів, які не мають нічого спільного з Apple Pay.

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Хоча ці оновлення, що змінюють правила гри, обмежуються ЄС, iOS 17.4 також має кілька чудових нових функцій для користувачів з інших країн. Apple Podcasts тепер пропонує автоматичну транскрипцію англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами. Текст буде підсвічуватися синхронно зі звуком, щоб ви могли легко слідувати за ним. Ви зможете шукати текст і торкатися його, щоб почати відтворення аудіо з певного місця.

Крім того, ви отримаєте безліч нових смайликів. Інші оновлення стосуються таких функцій, як стан акумулятора, Siri (з можливістю читати отримані повідомлення будь-якою підтримуваною мовою), захист від крадіжки пристрою та віртуальні номери карток для Apple Cash. Завдяки оновленню ідентифікатора абонента, при бізнес-дзвінках від перевіреної Apple компанії ви бачитимете її назву, логотип та назву відділу.

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Також виправлено безліч помилок.

Разом з iOS 17.4, Apple також випустила iPadOS 17.4, яка має багато з тих же змін, включаючи оновлення App Store, щоб відповідати вимогам Закону ЄС про цифрові ринки.

Очікується, що найближчим часом компанія також випустить visionOS 1.1 (для Apple Vision Pro), macOS 14.4, watchOS 10.4 і HomePod 17.4.

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