Apple представила новий MacBook Air із чипом М<sup><small>3</small></sup> — Finance.ua
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Apple представила новий MacBook Air із чипом М3

Технології&Авто
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Apple представила новий MacBook Air із чипом М<sup><small>3</small></sup>
Apple представила новий MacBook Air із чипом М3, Фото: independent.co.uk
Компанія Apple випустила оновлений ноутбук MacBook Air, що має чип М3.
Про це повідомляє The Independent.
Ноутбук має незмінну конструкцію найменшого та найдешевшого комп’ютера від Apple, але водночас пристрій оснащений чипом М3, вперше представленим наприкінці 2023 року. Зазначається, що завдяки М3 ноутбук працює на 60% швидше за модель із чипом М1.
Apple представила новий MacBook Air із чипом М<sup><small>3</small></sup>
Окрім чипа, новий MacBook Air отримав кращу технологію Wi-Fi, нові функції мікрофона та кращу якість голосу під час дзвінків, повідомили в компанії.
Ноутбук відтепер підтримуватиме два дисплеї, коли його кришка залишатиметься закритою, а не один, як раніше.
Усі інші характеристики залишаються незмінними, включаючи ціну 1099 доларів США. Однак у Великій Британії придбати ноутбук від Apple можна буде дешевше: ціна стартує від 1099 фунтів стерлінгів (1393 доларів США), тоді як вартість попередньої моделі починалась від 1149 фунтів стерлінгів (1456 доларів США).
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Гаджет так само матиме чотири варіанти кольору, хоча забарвлення Midnight залишатиме на собі менше відбитків пальців завдяки спеціальному покриттю. Новий MacBook Air буде доступний у версіях із розміром екрану 13 та 15 дюймів.
В Apple також заявили про припинення виробництва MacBook Air з чипом М1, який був у продажу до 4 березня.
За матеріалами:
Укрінформ
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