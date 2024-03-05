Apple представила новий MacBook Air із чипом М<sup><small>3</small></sup> — Finance.ua

Apple представила новий MacBook Air із чипом М 3 Сьогодні 22:11 — Технології&Авто

Apple представила новий MacBook Air із чипом М 3 , Фото: independent.co.uk

Компанія Apple випустила оновлений ноутбук MacBook Air, що має чип М 3 .

Ноутбук має незмінну конструкцію найменшого та найдешевшого комп’ютера від Apple, але водночас пристрій оснащений чипом М 3 , вперше представленим наприкінці 2023 року. Зазначається, що завдяки М 3 ноутбук працює на 60% швидше за модель із чипом М 1 .

Окрім чипа, новий MacBook Air отримав кращу технологію Wi-Fi, нові функції мікрофона та кращу якість голосу під час дзвінків, повідомили в компанії.

Ноутбук відтепер підтримуватиме два дисплеї, коли його кришка залишатиметься закритою, а не один, як раніше.

Усі інші характеристики залишаються незмінними, включаючи ціну 1099 доларів США. Однак у Великій Британії придбати ноутбук від Apple можна буде дешевше: ціна стартує від 1099 фунтів стерлінгів (1393 доларів США), тоді як вартість попередньої моделі починалась від 1149 фунтів стерлінгів (1456 доларів США).

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Гаджет так само матиме чотири варіанти кольору, хоча забарвлення Midnight залишатиме на собі менше відбитків пальців завдяки спеціальному покриттю. Новий MacBook Air буде доступний у версіях із розміром екрану 13 та 15 дюймів.

В Apple також заявили про припинення виробництва MacBook Air з чипом М 1 , який був у продажу до 4 березня.

Укрінформ За матеріалами:

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