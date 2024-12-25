Apple розробляє гібрид iPad та MacBook з гнучким дисплеєм — Finance.ua

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Apple розробляє гібрид iPad та MacBook з гнучким дисплеєм

Технології&Авто
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Apple розробляє гібрид iPad та MacBook з гнучким дисплеєм
Apple розробляє гібрид iPad та MacBook з гнучким дисплеєм
Окрім складаного iPhone, компанія Apple також розробляє великий пристрій з гнучким дисплеєм, який стане гібридом iPad та MacBook. Зараз в інтернеті зʼявились деякі нові деталі про гаджет. Apple розробляє гібрид iPad та MacBook з гнучким 19-дюймовим диспле
Інформацією поділилось видання MacRumor, посилаючись на звіт The Wall Street Journal.

Яким буде новий гаджет від Apple

Пристрій оснастять 19-дюймовим екраном без жодних складок посередині — це буде найбільший дисплей серед усіх планшетів і ноутбуків Apple.
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Очікується, що новинка працюватиме на iPadOS або спеціальній ОС, яка підтримуватиме додатки macOS. Інші деталі про гаджет поки залишаються невідомими.
Очікувати реліз складаного пристрою Apple з 19-дюймовим екраном варто не раніше 2028−2029 років.
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Річ у тому, що Apple стикнулась зі значними труднощами у розробці цього типу пристрою, тому поки компанія не поспішає випускати його на ринок.
За матеріалами:
mezha.media
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