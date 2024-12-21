Apple оновить Magic Mouse: новий дизайн та виправлення недоліків — Finance.ua

Apple оновить Magic Mouse: новий дизайн та виправлення недоліків Сьогодні 03:19 — Технології&Авто

Apple оновить Magic Mouse: новий дизайн та виправлення недоліків

Компанія Apple працює над новою версією Magic Mouse.

Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg.

У своєму звіті Гурман повідомив, що протягом останніх місяців Apple розробляла «повне оновлення» Magic Mouse з дизайном, який «краще відповідає сучасній епосі».

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Однак чекати новинку у найближчі місяці не варто. Якщо все піде за планом, то пристрій дебютує на ринку не раніше середини 2026 року.

Наступна версія пристрою отримає повністю новий зовнішній вигляд.

Також гаджет буде більш ергономічним та зручним у використанні.

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Крім цього Apple нарешті виправить головний недолік актуальної моделі — незручне розташування порту для зарядки. Його перенесуть в інше місце.

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