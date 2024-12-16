Apple планує перенести виробництво техніки з Китаю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує перенести виробництво техніки з Китаю

Фондовий ринок
29
Apple планує почати виробництво бездротових навушників AirPods в Індії на початку наступного року, що стане значним кроком у прагненні компанії розширити виробничі потужності за межі Китаю.

Що ще відомо

Підрозділ постачальника Foxconn Technology Group почне складання AirPods на новому заводі в штаті Телангана, приблизно в першому кварталі наступного року, повідомили джерела. За їхніми словами, завод уже проводить пробне виробництво, і після запуску виробництво буде швидко розширюватися.
Таким чином, навушники стануть другим великим продуктом Apple, який вироблятимуть в Індії після iPhone. Компанія активно розширює свою виробничу мережу в країні завдяки субсидіям уряду, кваліфікованій робочій силі та розвитку технологічних можливостей Індії.
Apple є найбільшим у світі виробником бездротових стереопристроїв типу true wireless (TWS), до категорії яких входять навушники. За даними аналітичної компанії Canalys, у другому кварталі 2024 року було продано 16,8 млн AirPods, що становить 22% від усього ринку TWS-навушників.
Експорт iPhone з Індії в першій половині 2024 року зріс на третину, сягнувши майже $6 млрд. Більша частина AirPods, які вироблятимуть в Індії наступного року, найімовірніше, також надійдуть на ринки за межами цієї країни, вважають у Bloomberg.
За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.