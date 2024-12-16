Apple планує перенести виробництво техніки з Китаю — Finance.ua

Apple планує перенести виробництво техніки з Китаю Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Apple планує почати виробництво бездротових навушників AirPods в Індії на початку наступного року, що стане значним кроком у прагненні компанії розширити виробничі потужності за межі Китаю.

Що ще відомо

Підрозділ постачальника Foxconn Technology Group почне складання AirPods на новому заводі в штаті Телангана, приблизно в першому кварталі наступного року, повідомили джерела. За їхніми словами, завод уже проводить пробне виробництво, і після запуску виробництво буде швидко розширюватися.

Таким чином, навушники стануть другим великим продуктом Apple, який вироблятимуть в Індії після iPhone. Компанія активно розширює свою виробничу мережу в країні завдяки субсидіям уряду, кваліфікованій робочій силі та розвитку технологічних можливостей Індії.

Apple є найбільшим у світі виробником бездротових стереопристроїв типу true wireless (TWS), до категорії яких входять навушники. За даними аналітичної компанії Canalys, у другому кварталі 2024 року було продано 16,8 млн AirPods, що становить 22% від усього ринку TWS-навушників.

Експорт iPhone з Індії в першій половині 2024 року зріс на третину, сягнувши майже $6 млрд. Більша частина AirPods, які вироблятимуть в Індії наступного року, найімовірніше, також надійдуть на ринки за межами цієї країни, вважають у Bloomberg.

itechua За матеріалами:

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