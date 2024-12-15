Альтернатива Apple Pay: норвезька компанія створила програму для платежів — Finance.ua

Альтернатива Apple Pay: норвезька компанія створила програму для платежів Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Альтернатива Apple Pay: норвезька компанія створила програму для платежів

Норвезька компанія Vipps, яка створила однойменну програму для мобільних платежів, першою у світі запропонувала користувачам iPhone альтернативу Apple Pay.

Про це повідомили у компанії.

Це стало можливо завдяки тому, що раніше Apple дозволила стороннім розробникам використовувати технологію NFC.

«Ми довго боролися за те, щоб мати можливість конкурувати на рівних з Apple. Тому здається майже сюрреалістичним, нарешті запустити наше власне рішення», — каже Руне Гарборг, генеральний директор Vipps MobilePay.

Як це працює

Користувачі Vipps зможуть застосовувати додаток для всіх видів платежів.

Завдяки програмі вони зможуть оплачувати покупки в магазинах, онлайн-замовлення, а також здійснювати платежі організаціям та асоціаціям, і багато іншого.

Безконтактна оплата на iPhone за допомогою Vipps працюватиме на всіх терміналах, що підтримують картки BankAxept.

За інформацією компанії, у Норвегії дев’ять з десяти карткових терміналів підтримують цю технологію.

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Згодом компанія розширить цю можливість для терміналів, що підтримують Visa та Mastercard.

Це дозволить використовувати безконтактну оплату Vipps на iPhone по всьому світу.

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