Альтернатива Apple Pay: норвезька компанія створила програму для платежів — Finance.ua
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Альтернатива Apple Pay: норвезька компанія створила програму для платежів

Технології&Авто
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Альтернатива Apple Pay: норвезька компанія створила програму для платежів
Альтернатива Apple Pay: норвезька компанія створила програму для платежів
Норвезька компанія Vipps, яка створила однойменну програму для мобільних платежів, першою у світі запропонувала користувачам iPhone альтернативу Apple Pay.
Про це повідомили у компанії.
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Це стало можливо завдяки тому, що раніше Apple дозволила стороннім розробникам використовувати технологію NFC.
«Ми довго боролися за те, щоб мати можливість конкурувати на рівних з Apple. Тому здається майже сюрреалістичним, нарешті запустити наше власне рішення», — каже Руне Гарборг, генеральний директор Vipps MobilePay.

Як це працює

Користувачі Vipps зможуть застосовувати додаток для всіх видів платежів.
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Завдяки програмі вони зможуть оплачувати покупки в магазинах, онлайн-замовлення, а також здійснювати платежі організаціям та асоціаціям, і багато іншого.
Безконтактна оплата на iPhone за допомогою Vipps працюватиме на всіх терміналах, що підтримують картки BankAxept.
За інформацією компанії, у Норвегії дев’ять з десяти карткових терміналів підтримують цю технологію.
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Згодом компанія розширить цю можливість для терміналів, що підтримують Visa та Mastercard.
Це дозволить використовувати безконтактну оплату Vipps на iPhone по всьому світу.
За матеріалами:
mezha.media
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