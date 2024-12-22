Компанія Apple розробляє новий AirTag 2: коли вийде трекер — Finance.ua
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Компанія Apple розробляє новий AirTag 2: коли вийде трекер

Технології&Авто
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Компанія Apple розробляє новий AirTag 2: коли вийде трекер
Компанія Apple розробляє новий AirTag 2: коли вийде трекер
Крім нової версії Magic Mouse, компанія Apple також працює над трекером AirTag 2.
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією журналіста та інсайдера Марка Гурмана, новий AirTag використовуватиме друге покоління чипа Ultra Wideband.
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Цей чип дебютував минулого року в iPhone 15 та Apple Watch Ultra 2. Він забезпечує утричі більший радіус дії в порівнянні з першим поколінням чипа, який використовується в поточному AirTag.
У моделях iPhone 15 та iPhone 16 є функція Precision Finding, яка допомагає знайти друзів у людних місцях і забезпечує радіус дії до 60 метрів. Новий AirTag також зможе забезпечити подібний радіус дії.

Коли випустять новий трекер

AirTag 2 буде випущено приблизно в середині 2025 року. Крім збільшеного радіуса дії, пристрій матиме вбудований динамік, який буде складніше видалити.
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Щодо дизайну гаджета, то він не зміниться.
Apple випустила оригінальний AirTag у квітні 2021 року. Тож на друге покоління довелося чекати близько чотирьох років.
За матеріалами:
mezha.media
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