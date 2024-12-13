Apple презентувала оновлення операційної системи з інтеграцією ChatGPT з Siri — Finance.ua

Apple презентувала оновлення операційної системи з інтеграцією ChatGPT з Siri
Американська компанія Apple у середу представила оновлену операційну систему iOS 18.2 для iPhone, iPad and Mac.
Про це повідомляє CNBC.
Головною новинкою цього оновлення стала інтеграція популярного чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT з голосовим асистентом Siri від Apple.
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Зазначається, що ChatGPT буде запускатися, коли користувачі задаватимуть Siri «складні питання».
Інтеграція використовує модель GPT-4o від OpenAI.
Користувачам Apple не буде потрібен обліковий запис в OpenAI, щоб скористатися цією інтеграцією з ChatGPT, але вони можуть оплатити оновлені версії ChatGPT через Apple.
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Apple Intelligence — це набір функцій на основі штучного інтелекту компанії. Apple вперше оголосила про інтеграцію з ChatGPT ще в червні.
Нині компанія заявляє, що наступного року випустить ще одне оновлення Apple Intelligence, яке включатиме значні вдосконалення Siri, зокрема можливість виконувати дії всередині програм.
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