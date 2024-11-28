Apple може змінити дизайн iPhone 17 Pro та Pro Max — Finance.ua

Apple може змінити дизайн iPhone 17 Pro та Pro Max Сьогодні 23:01 — Технології&Авто

Apple може змінити дизайн iPhone 17 Pro та Pro Max

Apple може змінити дизайн наступних флагманських моделей iPhone 17 — Pro та Pro Max. Ці зміни стосуватимуться здебільшого камери та матеріалів корпусу, передає перші витоки MacRumors.

Йдеться, що моделі Pro та Pro Max вперше отримають алюмінієві рамки, замість титанових. Останніми роками алюмінієві рамки використовувалися в моделях нижчого класу, таких як iPhone SE та iPhone 16.

До 2023 року професійні моделі iPhone мали рамки з нержавіючої сталі. Але з випуском iPhone 15 Pro цей матеріал замінили на титан та анонсували, як одне з ключових оновлень. Якщо вірити чуткам, з виходом лінійки iPhone 17 Apple планує повернути асортимент своїх смартфонів до алюмінію.

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Задня частина iPhone 17 і iPhone 17 Pro Max також матиме новий частково алюмінієвий, частково скляний дизайн. Верхня половина задньої панелі буде виготовлена з алюмінію і матиме прямокутний виріз для камери, виготовлений з також алюмінію, а не з традиційного 3D-скла.

Тоді як нижня половина, як і раніше, буде виготовлена зі скла для підтримки бездротової зарядки. Apple представила скляну задню панель у моделях iPhone 8 та iPhone X у 2017 році. Але до цього кожен їхній смартфон, окрім iPhone 3G, iPhone 3GS та iPhone 5C, мав алюмінієву задню панель.

Новий алюмінієвий виступ камери iPhone 17 Pro також, очевидно, буде більшим, ніж у попередніх моделей.

Повідомляється, що новий дизайн стане однією з найбільш значних візуальних змін у моделях iPhone високого класу за останні роки. Очікується, що iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max вийдуть на ринок восени 2025 року разом з iPhone 17 та iPhone 17 Air.

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