Apple зробить процес заміни динаміків MacBook Pro дешевшим — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple зробить процес заміни динаміків MacBook Pro дешевшим

Фондовий ринок
25
Незабаром з’явиться можливість замінити динаміки в останніх моделях MacBook Pro без необхідності заміни всього верхнього корпусу, як це робилося протягом тривалого часу.
Цього тижня магазини Apple та авторизовані сервісні центри отримали інформацію про те, що динаміки будуть доступні як окремі компоненти для 14-дюймових і 16-дюймових MacBook Pro з сімейством чипів M4.
Джерело також повідомило виданню, що цей варіант буде доступний і для ремонту більш ранніх моделей MacBook Pro з кремнієвими процесорами Apple.
Зміна має зробити ремонт менш дорогим. До цього часу процес передбачав заміну всього верхнього корпусу, включно з акумулятором та іншими деталями, що виходило досить дорого. Так було з 2016 року.
Посібник з ремонту з новими кроками для заміни динаміків тепер доступний онлайн на сайті служби підтримки Apple. Можливо, це не обов’язково буде простіший ремонт — у посібнику показано досить складний процес — але відсутність необхідності замінювати інші деталі, такі як акумулятор, лише для того, щоб замінити динаміки, має значно скоротити витрати.
За матеріалами:
expert.in.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.