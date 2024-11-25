Apple зробить процес заміни динаміків MacBook Pro дешевшим — Finance.ua

Apple зробить процес заміни динаміків MacBook Pro дешевшим Сьогодні 23:42 — Фондовий ринок

Незабаром з’явиться можливість замінити динаміки в останніх моделях MacBook Pro без необхідності заміни всього верхнього корпусу, як це робилося протягом тривалого часу.

Цього тижня магазини Apple та авторизовані сервісні центри отримали інформацію про те, що динаміки будуть доступні як окремі компоненти для 14-дюймових і 16-дюймових MacBook Pro з сімейством чипів M 4 .

Джерело також повідомило виданню, що цей варіант буде доступний і для ремонту більш ранніх моделей MacBook Pro з кремнієвими процесорами Apple.

Зміна має зробити ремонт менш дорогим. До цього часу процес передбачав заміну всього верхнього корпусу, включно з акумулятором та іншими деталями, що виходило досить дорого. Так було з 2016 року.

Посібник з ремонту з новими кроками для заміни динаміків тепер доступний онлайн на сайті служби підтримки Apple. Можливо, це не обов’язково буде простіший ремонт — у посібнику показано досить складний процес — але відсутність необхідності замінювати інші деталі, такі як акумулятор, лише для того, щоб замінити динаміки, має значно скоротити витрати.

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