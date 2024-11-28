Apple хоче відмовитись від SIM-карт в iPhone — Finance.ua

Apple хоче відмовитись від SIM-карт в iPhone 28.11.2024, 00:28 — Технології&Авто

Apple хоче відмовитись від SIM-карт в iPhone

Корпорація Apple прибере лоток для фізичних SIM-карт із нових смартфонів у 2025 році.

Про це повідомляє видання Milled.

Стільниковий зв’язок здійснюватиметься за допомогою eSIM. Подібні пристрої з’являться в низці країн, в яких саме — поки не відомо.

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У корпорації впевнені, що електронні сім-карти безпечніші, ніж звичайні: сторонні особи не можуть їх витягнути та переставити в інший смартфон. У тому ж апарат із eSIM підтримує одночасно до 8 тарифів різних операторів.

За інформацією інсайдерів, фірма розробляє iPhone 17 Air — очікується, що це буде найтонший телефон у лінійці Apple. Автори зазначили, що у нових пристроях бренду не знайдеться місця для лотка, призначеного для фізичних сім-карток. Таким чином, стільниковий зв’язок можна буде налаштувати лише за допомогою eSIM.

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Журналісти зазначили, що Apple відмовиться від фізичних сім-карток у низці країн, але їх список не розкривається. Для порівняння, у США корпорація Тіма Кука вже давно продає iPhone, які підтримують лише eSIM. Однак для решти ринків смартфони випускають з традиційним інтерфейсом.

Apple випускає iPhone з підтримкою двох фізичних сім-карток тільки для ринку Китаю. У 2022 році в компанії заявили, що електронні сім-картки eSIM є безпечнішими, ніж звичайні фізичні. Під час презентації iPhone 14 представники Apple помітили, що зловмисник не може витягти eSIM та поставити її у свій телефон. Також смартфон із eSIM підтримує до 8 тарифів різних операторів одночасно.

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