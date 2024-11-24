Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників — Finance.ua

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Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників

Технології&Авто
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Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників
Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників
Нещодавно в онлайн-магазині Apple у більшості країн перехідник Apple Lightning — 3.5 mm Headphone Jack було позначено як повністю розпроданий. Адаптер залишається доступним у кількох країнах, але, ймовірно, лише до вичерпання запасів.
Про це повідомляє MacRumors.
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Ймовірно, адаптер став зовсім неактуальним. Наразі єдиними моделями iPhone з портами Lightning, які Apple все ще продає новими, є iPhone 14, iPhone 14 Plus і iPhone SE, і очікується, що всі три гаджети не вироблятимуться з наступного року.
Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників
До того ж дротові навушники компанії EarPods постачаються з різними варіантами роз’ємів (USB-C, Lightning та 3.5 mm Headphone Jack).
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Перехідник з Apple Lightning на 3.5 mm Headphone Jack з’явився 8 років тому, коли Apple почала випускати моделі смартфонів, що не мали окремого роз’єму для дротових навушників.
iPhone 7, iPhone 8 і iPhone X мали такий адаптер в комплекті, потім компанія пропонувала придбати його окремо, а тепер, схоже, повністю відмовляється від нього.
За матеріалами:
НВ
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