Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників — Finance.ua

Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників Сьогодні 03:18 — Технології&Авто

Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників

Нещодавно в онлайн-магазині Apple у більшості країн перехідник Apple Lightning — 3.5 mm Headphone Jack було позначено як повністю розпроданий. Адаптер залишається доступним у кількох країнах, але, ймовірно, лише до вичерпання запасів.

Про це повідомляє MacRumors.

Читайте також Google Chrome для iOS оновлюється: нові функції для власників iPhone

Ймовірно, адаптер став зовсім неактуальним. Наразі єдиними моделями iPhone з портами Lightning, які Apple все ще продає новими, є iPhone 14, iPhone 14 Plus і iPhone SE, і очікується, що всі три гаджети не вироблятимуться з наступного року.

До того ж дротові навушники компанії EarPods постачаються з різними варіантами роз’ємів (USB-C, Lightning та 3.5 mm Headphone Jack).

Читайте також Власники iPhone 16 тепер можуть самостійно ремонтувати свої телефони

Перехідник з Apple Lightning на 3.5 mm Headphone Jack з’явився 8 років тому, коли Apple почала випускати моделі смартфонів, що не мали окремого роз’єму для дротових навушників.

iPhone 7, iPhone 8 і iPhone X мали такий адаптер в комплекті, потім компанія пропонувала придбати його окремо, а тепер, схоже, повністю відмовляється від нього.



НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.