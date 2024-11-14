Google Chrome для iOS оновлюється: нові функції для власників iPhone — Finance.ua

Google Chrome для iOS оновлюється: нові функції для власників iPhone Сьогодні 01:19 — Технології&Авто

Google Chrome для iOS оновлюється: нові функції для власників iPhone

Користувачі Chrome на iOS отримують нові функції, що вже доступні у версії для Android. Однією з них є оновлений Google Lens, що дозволяє додавати текст до пошуку зображень, роблячи його ще точнішим.

Про це пише Engadget.

Тепер, коли ви фотографуєте об’єкт, ви можете додати опис або запитання, щоб отримати детальніші результати. Це допомагає виконувати складні пошукові запити з більшою точністю. Деякі результати також підтримуватимуть огляди на основі штучного інтелекту.

Збереження файлів на Google Drive та Google Photos

Ще одна корисна функція — можливість зберігати файли прямо на вашому Google Drive чи в Google Photos. Тепер, коли ви зберігаєте файли з Chrome або переглядаєте зображення, ви можете вибрати опцію «Зберегти в Google Drive» або «Зберегти в Google Photos» без необхідності зберігати їх в обмеженій пам’яті вашого iPhone. Ця функція зручна для користувачів, які хочуть зберігати контент у хмарі без зайвих складнощів.

Міні-карта для адрес

Chrome для iOS тепер також додає можливість переглядати міні-карту, коли ви натискаєте на підкреслені адреси. Це дозволяє зручно бачити розташування без виходу з браузера, спрощуючи навігацію по мережі.

Shopping Insights для користувачів у США

Для користувачів у США Chrome також впровадив функцію Shopping Insights, яка допоможе знайти найкращі ціни на товари. Користувачі побачать сповіщення «Хороша угода зараз» в адресному рядку, коли браузер виявить, що для товару доступна вигідна пропозиція. Відстеження історії цін і варіанти покупки також будуть доступні для кожного товару.

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