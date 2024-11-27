Apple попередила мільйони користувачів MacBook про нову загрозу — Finance.ua
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Apple попередила мільйони користувачів MacBook про нову загрозу

Технології&Авто
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Apple попередила мільйони користувачів MacBook про нову загрозу
Apple попередила мільйони користувачів MacBook про нову загрозу
Apple випустила оновлення macOS 15.1.1 для Mac і MacBook, яке виправляє дві серйозні вразливості, які можуть загрожувати безпеці пристроїв, пише Forbes.
Перша проблема пов’язана з JavaScriptCore і дозволяє зловмисникам використовувати небезпечний вебконтент для атак на ваш пристрій. Друга проблема виникає через WebKit і може призвести до атак через скрипти між сайтами.
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Ці вразливості мають позначення CVE-2024−44 308 та CVE-2024−44 309. Агентство з кібербезпеки США (CISA) рекомендує оновити систему для запобігання можливим атакам.
Щоб оновити операційну систему до версії macOS 15.1.1, виконайте такі кроки:
  • Перейдіть у «Налаштування».
  • Виберіть «Загальні».
  • Клікніть на «Оновлення програмного забезпечення».
За матеріалами:
vctr.media
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