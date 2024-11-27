Apple попередила мільйони користувачів MacBook про нову загрозу — Finance.ua

Apple попередила мільйони користувачів MacBook про нову загрозу Сьогодні 02:30 — Технології&Авто

Apple попередила мільйони користувачів MacBook про нову загрозу

Apple випустила оновлення macOS 15.1.1 для Mac і MacBook, яке виправляє дві серйозні вразливості, які можуть загрожувати безпеці пристроїв, пише Forbes.

Перша проблема пов’язана з JavaScriptCore і дозволяє зловмисникам використовувати небезпечний вебконтент для атак на ваш пристрій. Друга проблема виникає через WebKit і може призвести до атак через скрипти між сайтами.

Читайте також Apple зробить процес заміни динаміків MacBook Pro дешевшим

Ці вразливості мають позначення CVE-2024−44 308 та CVE-2024−44 309. Агентство з кібербезпеки США (CISA) рекомендує оновити систему для запобігання можливим атакам.

Щоб оновити операційну систему до версії macOS 15.1.1, виконайте такі кроки:

Перейдіть у «Налаштування».

Виберіть «Загальні».

Клікніть на «Оновлення програмного забезпечення».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.