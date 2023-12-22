Apple планує випустити Vision Pro в лютому наступного року — Finance.ua

Apple планує випустити Vision Pro в лютому наступного року 22.12.2023, 00:13 — Технології&Авто

Apple планує випустити Vision Pro в лютому наступного року

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, компанія Apple хоче випустити Vision Pro до лютого і нарощує виробництво пристрою, щоб укластися в терміни.

Останні кілька тижнів виробництво йде «повним ходом», щоб Vision Pro була готова до кінця січня, а роздрібний старт продажів запланований на лютий. Apple представила Vision Pro ще в червні, і тоді компанія заявила, що його реліз відбудеться на початку 2024 року.

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Відтоді чутки про терміни релізу постійно змінювалися: перші відомості вказували на березень, а пізніші - на січень.

Продажі Vision Pro будуть обмежені Сполученими Штатами, і, схоже, покупцям доведеться купувати їх у роздрібних магазинах або забирати онлайн-замовлення в торговому залі. Apple хоче переконатися, що покупці правильно підберуть розмір наголов’я. Без щільного розміщення, яке блокує все навколишнє світло, контент не матиме правильного вигляду, а без правильного розміру наголов’я пристрій може здатися занадто важким. Деяким покупцям також знадобляться індивідуальні лінзи Zeiss, тому компанія планує здійснювати добірку гарнітури у своїх роздрібних точках.

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Apple готується до демонстрації Vision Pro в деяких своїх роздрібних магазинах. У магазинах мають бути в наявності гарнітури та всі аксесуари, включно з обідками різних розмірів. Apple направляє співробітників усіх своїх роздрібних магазинів у Купертіно, щоб ті дізналися, як підготувати пристрій для покупців.

За словами Гурмана, співробітники навчаться розбиратися в тому, як працює Vision Pro, на які особливості слід звертати увагу в розмові з потенційними покупцями і як кріпити наголов’я і лінзи. Це тонкий процес, тому що співробітникам потрібно буде навчитися надягати пристрій на голову людини.

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Очікується, що Apple не буде проводити ще один захід, присвячений виходу Vision Pro, через обмежений американський реліз, ціну пристрою в $3500 і обмежену кількість доступних пристроїв. Якщо попит на Vision Pro буде високим, то може пройти кілька місяців, перш ніж Apple виготовить достатню кількість продуктів.

Незважаючи на те, що Apple планує запустити пристрій у лютому, Гурман попереджає, що виробничі або інші проблеми цілком можуть призвести до затримки.

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