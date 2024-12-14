Apple планує представити власний 5G-чип, який інтегрують в Mac — Finance.ua

Apple планує представити власний 5G-чип, який інтегрують в Mac
Компанія Apple вперше розглядає можливість встановити в лінійку Mac мобільний звʼязок.
Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман.
Плани компанії
На початку 2025 року Apple збирається представити власний 5G-чип, над яким компанія працювала кілька років.
Цей модем зʼявиться в новому iPhone SE, базовій моделі iPad та iPhone 17 Air, що дозволить Apple протестувати технологію перед її впровадженням на флагманських пристроях.
Протягом наступних трьох років цей 5G-модем Apple буде впроваджуватись в інші моделі iPhone та iPad, а також може з’явитися на комп’ютерах Mac.
Як це працюватиме
Завдяки 5G, Mac зможе підключатися до стільникової мережі подібно до iPhone або iPad з підтримкою 5G, без необхідності у Wi-Fi або мобільній точці доступу.
Читайте також
Перший модем Apple підтримуватиме швидкість 5G до 6 ГГц, а версія другого покоління зможе працювати зі швидшою технологією mmWave.
Apple прагне витіснити Qualcomm з ринку своїми чипами третього покоління, які забезпечуватимуть кращу продуктивність і матимуть функції штучного інтелекту.
У перспективі Apple планує повністю замінити модемні чипи Qualcomm на власні розробки.
Поділитися новиною