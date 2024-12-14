Apple планує представити власний 5G-чип, який інтегрують в Mac — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple планує представити власний 5G-чип, який інтегрують в Mac

Технології&Авто
133
Apple планує представити власний 5G-чип, який інтегрують в Mac
Apple планує представити власний 5G-чип, який інтегрують в Mac
Компанія Apple вперше розглядає можливість встановити в лінійку Mac мобільний звʼязок.
Про це розповів інсайдер та журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Плани компанії

На початку 2025 року Apple збирається представити власний 5G-чип, над яким компанія працювала кілька років.
Читайте також
Цей модем зʼявиться в новому iPhone SE, базовій моделі iPad та iPhone 17 Air, що дозволить Apple протестувати технологію перед її впровадженням на флагманських пристроях.
Протягом наступних трьох років цей 5G-модем Apple буде впроваджуватись в інші моделі iPhone та iPad, а також може з’явитися на комп’ютерах Mac.

Як це працюватиме

Завдяки 5G, Mac зможе підключатися до стільникової мережі подібно до iPhone або iPad з підтримкою 5G, без необхідності у Wi-Fi або мобільній точці доступу.
Читайте також
Перший модем Apple підтримуватиме швидкість 5G до 6 ГГц, а версія другого покоління зможе працювати зі швидшою технологією mmWave.
Apple прагне витіснити Qualcomm з ринку своїми чипами третього покоління, які забезпечуватимуть кращу продуктивність і матимуть функції штучного інтелекту.
У перспективі Apple планує повністю замінити модемні чипи Qualcomm на власні розробки.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.