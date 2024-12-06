Apple планує інвестувати 1 мільярд доларів в завод в Індонезії після заборони продажу iPhone — Finance.ua
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Apple планує інвестувати 1 мільярд доларів в завод в Індонезії після заборони продажу iPhone

Фондовий ринок
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Apple планує інвестувати 1 мільярд доларів в завод в Індонезії після заборони продажу iPhone
Apple планує інвестувати 1 мільярд доларів в завод в Індонезії після заборони продажу iPhone
Технологічний гігант Apple планує інвестувати 1 мільярд доларів у виробничий завод в Індонезії, який виробляє компоненти для смартфонів та інших продуктів.
Про це пише Reuters.
Міністр інвестицій Розан Рослані заявив, що деталі запланованих інвестицій все ще узгоджуються, але у відповідь на запитання підтвердив, що йдеться про очікувані інвестиції в розмірі 1 мільярд доларів.
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«Ми ще обговоримо з ними деякі питання. Сподіваємося, що все буде оголошено наступного тижня після отримання від них письмового зобов’язання», — сказав він.
Наразі Apple не має виробничих потужностей в Індонезії, країні з населенням близько 280 мільйонів осіб, але з 2018 року вона створила академії для розробників додатків.
Індонезія вважає цю стратегію спробою задовольнити вимоги щодо місцевих компонентів для продажу старих моделей iPhone.
За матеріалами:
Економічна Правда
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