Apple планує наступного року випустити бюджетну версію Vision Pro — Finance.ua

Apple планує наступного року випустити бюджетну версію Vision Pro Сьогодні 23:16 — Технології&Авто

Apple планує наступного року випустити бюджетну версію Vision Pro

Компанія Apple, відома своїм преміальним підходом до техніки, ймовірно, в 2025 році спробує зайняти сегмент ринку з більш доступними пристроями, випустивши бюджетну версію гарнітури Vision Pro.

Про це пише Вloomberg.

Після випуску оригінальної версії за $3500, яка була сприйнята як надто дорога, громіздка і обмежена через технологічні виклики, Apple готує відповідь на конкурентів, таких як Meta.

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Зараз Vision Products Group, яка відповідальна за розробку Vision Pro, працює над декількома пристроями, серед яких — бюджетна версія гарнітури. Очікується, що цей продукт буде коштувати близько $2000, що є суттєво дешевшим у порівнянні з поточною версією.

Задля досягнення цієї ціни, Apple, ймовірно, використає менш потужний процесор та дешевші матеріали, а також прибере деякі функції, такі як EyeSight (технологія, яка показує очі користувача на зовнішній стороні гарнітури).

Попри те, що цей новий пристрій буде компромісом з точки зору характеристик, Apple сподівається збільшити продажі щонайменше вдвічі в порівнянні з Vision Pro. Очікується, що новий пристрій займе привабливішу цінову нішу і зможе конкурувати з продуктами Meta, такими як Ray-Ban Stories — легкі та прості у використанні розумні окуляри, які не прагнуть забезпечити повну функціональність віртуальної чи доповненої реальності, але пропонують важливі можливості для масового ринку.

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Однак Apple стикається з викликами. Meta вже представила прототип окулярів доповненої реальності (AR), які потенційно стануть ключовою технологією майбутнього. Тим часом Apple повільно рухається в цьому напрямку, зосереджуючись на преміальних пристроях з високими вимогами до технологій, що робить їх більш нішевими продуктами.

До 2027 року Apple планує вийти на ринок більш масових технологій, таких як розумні окуляри, подібні до Ray-Ban, а також потенційно випустити AirPods з вбудованими камерами.

Компанія також працює над інтеграцією візуального інтелекту — здатності пристроїв розуміти та аналізувати навколишнє середовище — у більшу кількість продуктів, таких як майбутній iPhone 16.

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Проте, попри стабільні доходи у майже 400 мільярдів доларів на рік, Apple більше не є безперечним лідером у ключових інноваціях. Meta та інші конкуренти швидше впроваджують нові технології, зокрема в галузях штучного інтелекту та доповненої реальності, що ставить перед Apple складні завдання для збереження своєї позиції на ринку.

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