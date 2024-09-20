Apple додасть нові мови для Apple Intelligence у 2025 році — Finance.ua

Apple додасть нові мови для Apple Intelligence у 2025 році Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

Apple додасть нові мови для Apple Intelligence у 2025 році

Apple оголосила про підтримку ще більшої кількості мов Apple Intelligence протягом наступного року.

Перші функції Apple Intelligence будуть запущені виключно англійською мовою США в жовтні з випуском iOS 18.1. Додаткові мови та більше можливостей будуть з’являтися протягом наступного року.

Не хочете відмовляти собі в покупці? Й не треба, якщо з вами кредитна картка. Обирайте саме ваш варіант завдяки зручному каталогу на Finance.ua.

На початку, для роботи з Apple Intelligence пристрій повинен бути налаштований на англійську мову США. Також існують гео-обмеження на використання в Китаї та Європейському Союзі через юридичні та регулятивні ускладнення. За межами цих локацій ви можете налаштувати свій телефон на iOS 18.1 на англійську мову США, і бета-версія Apple Intelligence буде доступна для випробування.

Спочатку Apple підтримуватиме локалізовані варіанти англійської мови вже цього грудня. У грудні 2024 року буде підтримана англійська мова Великобританії разом із локалізаціями англійської мови для Австралії, Канади, Нової Зеландії та Південної Африки. (Ця підтримка, ймовірно, з’явиться з версією програмного забезпечення iOS 18.2, яка також, як говорять, міститиме функції Apple Intelligence, такі як Genmoji, Image Playgrounds та інтеграцію з системою ChatGPT.)

Потім у 2025 році Apple запустить початкову підтримку нелатинських мов для Apple Intelligence. Наразі оголошені заплановані мови на 2025 рік:

китайська;

французька;

японська;

іспанська;

німецька;

італійська;

корейська;

португальська;

в’єтнамська.

Також планується локалізація англійської для Індії та Сінгапуру. Серед перелічених мов нема української. Інші мови також можуть бути офіційно оголошені пізніше, тому все ще надія є.

Читайте також: Скільки українцю з середньою зарплатою потрібно працювати на останній iPhone

Щодо юридичних питань з ЄС та Китаєм, Apple зазначає, що вона веде постійні переговори з регуляторами. Для ЄС Закон про цифрові ринки блокує запуск Apple Intelligence на iPhone та iPad зараз. Однак наразі ця функція доступна в macOS Sequoia 15.1 для розробників, оскільки macOS не вважається платформою-воротарем.

Apple веде переговори з Європейською комісією та сподівається вирішити питання з ДЦР і з часом запустити цю функцію на iOS також.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.