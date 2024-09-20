Apple додасть нові мови для Apple Intelligence у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple додасть нові мови для Apple Intelligence у 2025 році

Технології&Авто
36
Apple додасть нові мови для Apple Intelligence у 2025 році
Apple додасть нові мови для Apple Intelligence у 2025 році
Apple оголосила про підтримку ще більшої кількості мов Apple Intelligence протягом наступного року.
Перші функції Apple Intelligence будуть запущені виключно англійською мовою США в жовтні з випуском iOS 18.1. Додаткові мови та більше можливостей будуть з’являтися протягом наступного року.

Кредитні картки українських банків 💳

На початку, для роботи з Apple Intelligence пристрій повинен бути налаштований на англійську мову США. Також існують гео-обмеження на використання в Китаї та Європейському Союзі через юридичні та регулятивні ускладнення. За межами цих локацій ви можете налаштувати свій телефон на iOS 18.1 на англійську мову США, і бета-версія Apple Intelligence буде доступна для випробування.
Спочатку Apple підтримуватиме локалізовані варіанти англійської мови вже цього грудня. У грудні 2024 року буде підтримана англійська мова Великобританії разом із локалізаціями англійської мови для Австралії, Канади, Нової Зеландії та Південної Африки. (Ця підтримка, ймовірно, з’явиться з версією програмного забезпечення iOS 18.2, яка також, як говорять, міститиме функції Apple Intelligence, такі як Genmoji, Image Playgrounds та інтеграцію з системою ChatGPT.)
Потім у 2025 році Apple запустить початкову підтримку нелатинських мов для Apple Intelligence. Наразі оголошені заплановані мови на 2025 рік:
  • китайська;
  • французька;
  • японська;
  • іспанська;
  • німецька;
  • італійська;
  • корейська;
  • португальська;
  • в’єтнамська.
Також планується локалізація англійської для Індії та Сінгапуру. Серед перелічених мов нема української. Інші мови також можуть бути офіційно оголошені пізніше, тому все ще надія є.

Читайте також: Скільки українцю з середньою зарплатою потрібно працювати на останній iPhone

Щодо юридичних питань з ЄС та Китаєм, Apple зазначає, що вона веде постійні переговори з регуляторами. Для ЄС Закон про цифрові ринки блокує запуск Apple Intelligence на iPhone та iPad зараз. Однак наразі ця функція доступна в macOS Sequoia 15.1 для розробників, оскільки macOS не вважається платформою-воротарем.
Apple веде переговори з Європейською комісією та сподівається вирішити питання з ДЦР і з часом запустити цю функцію на iOS також.
За матеріалами:
yablo.tech
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.