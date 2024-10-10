Apple більше не випускатиме нові пристрої щороку — Bloomberg 10.10.2024, 02:37 — Технології&Авто

Apple більше не випускатиме нові пристрої щороку — Bloomberg

Компанія Apple, яка протягом багатьох років випускала щорічні оновлення своїх головних продуктів, змінює концепцію.

Про це повідомляє Bloomberg

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За словами журналістів, необхідність у щорічних релізах створює надмірний тиск на розробників. Як наслідок, Apple постає перед проблемами при впровадженні нових функцій і забезпеченні якості пристроїв. Так, iPhone 16, які позиціювалися як перші iPhone, створені «з нуля для ШІ», не отримали обіцяних ШІ-функцій під час запуску, їхня поява очікується наприкінці жовтня.

І хоч виробник, найімовірніше, продовжить випускати новий iPhone щороку, Apple може розглянути можливість перенесення запуску гаджетів на інший місяць, щоб «допомогти пов’язати запуск обладнання з новими програмними функціями».

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Щодо інших продуктів, то поступовий перехід до дворічного циклу оновлення вже почався, йдеться в матеріалі. Так, замість того, щоб випустити годинник Ultra 3 цього року, Apple просто додала новий чорний колір для Ultra 2. Також компанія вирішила не оновлювати Apple Watch SE, бюджетний годинник. Це переключило увагу на ювілейні Series 10, які отримали свіжий дизайн і нові функції.

Серед гаджетів, які не слід чекати від Apple частіше ніж раз на два роки, — всі моделі iPad, Apple Watch SE, Apple Watch Ultra, Mac Studio, Mac Pro, iMac, Mac mini, iPhone SE.

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