Apple оновила додаток Sports кількома новими функціями — Finance.ua

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Apple оновила додаток Sports кількома новими функціями

Технології&Авто
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Apple оновила додаток Sports кількома новими функціями
Apple оновила додаток Sports кількома новими функціями
Компанія Apple оновила свій спортивний додаток для iOS, додавши кілька нових функцій, серед яких швидший спосіб навігації в додатку, підтримка кількох додаткових футбольних турнірів та інформація про те, де можна дивитися матчі, які транслюються на національному рівні в США.
Згідно з примітками до оновлення, тепер ви можете швидко «провести пальцем вліво або вправо, щоб переглянути всі ліги та команди, за якими ви стежите». На сторінці конкретної гри під назвою команди та її рекордом у сезоні з’явився додатковий рядок з інформацією про трансляцію, наприклад, «Пряма трансляція на NHL Network» або «Пряма трансляція на TNT, Max, truTV», якщо є кілька способів її перегляду.
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Оновлення також розширює футбольне покриття додатку «Спорт», додавши турніри Кубка Англії, Чемпіонату Англії та Кубка Ліги, що проводяться у Великобританії.
Apple Sports був запущений у лютому, надаючи вболівальникам кількох різних великих спортивних ліг, включаючи NBA, NHL і MLS, універсальне рішення для відстеження рахунків, статистики, майбутніх ігор і навіть коефіцієнтів ставок. У серпні додаток додав рахунки в реальному часі та покрокову інформацію про футбольні матчі НФЛ і коледжів, а також розширив підтримку Live Activities «для всіх команд і ліг, доступних у додатку», що полегшило відстежування ігор на екрані блокування iPhone і Apple Watch.
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У грудні додаток також представив короткі зведення про гольові моменти та важливі моменти гри під назвою Key Plays, а також турнірну таблицю ліг, що полегшило відстеження того, які команди кваліфікувалися до постсезону.
За матеріалами:
expert.ua
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