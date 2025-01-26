Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту — Finance.ua

Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту

Apple приєдналася до консорціуму Ultra Accelerator Link Consortium, що створює новий стандарт з’єднання для прискорювачів ШІ в дата-центрах. Цей стандарт стане аналогом фірмової технології NVLink від Nvidia.

Консорціум Ultra Accelerator Link Consortium розробляє стандарт під назвою UALink, що об’єднує чипи-прискорювачі штучного інтелекту, які можна побачити у все більшій кількості серверних.

Apple тепер є членом правління консорціуму разом з Alibaba та напівпровідниковою компанією Synopsys.

Читайте також Світовий суперкомп’ютер розробить вакцини за допомогою ШІ

У своїй заяві директор з архітектури платформи Apple Беккі Луп сказала, що UALink «показує великі перспективи» у розв’язанні проблем з підключенням і створенням нових можливостей для ШІ.

«Apple має довгу історію новаторства та співпраці для впровадження інновацій, які рухають нашу індустрію вперед. Ми раді приєднатися до ради директорів UALink», — повідомила Луп в окремій заяві

UALink — що це і як впливає на ринок ШІ

UALink має на меті під’єднати чипи, починаючи від графічних процесорів і закінчуючи спеціальними рішеннями, щоб пришвидшити навчання, тонке налаштування та роботу моделей штучного інтелекту.

Читайте також LinkedIn додав новий безплатний ШІ-інструмент для пошуку роботи

Очікується, що перші продукти UALink будуть випущені на основі відкритих стандартів, зокрема AMD Infinity Fabric, протягом наступних кількох років.

Intel, AMD, Google, AWS, Microsoft і Meta входять до складу консорціуму UALink. Nvidia, яка є найбільшим виробником прискорювачів штучного інтелекту.

Натомість Nvidia пропонує власну технологію з’єднання NVLink для зв’язування чипів у кластері центру обробки даних.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.