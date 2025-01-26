Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту

Технології&Авто
13
Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту
Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту
Apple приєдналася до консорціуму Ultra Accelerator Link Consortium, що створює новий стандарт з’єднання для прискорювачів ШІ в дата-центрах. Цей стандарт стане аналогом фірмової технології NVLink від Nvidia.
Консорціум Ultra Accelerator Link Consortium розробляє стандарт під назвою UALink, що об’єднує чипи-прискорювачі штучного інтелекту, які можна побачити у все більшій кількості серверних.
Apple тепер є членом правління консорціуму разом з Alibaba та напівпровідниковою компанією Synopsys.
Читайте також
У своїй заяві директор з архітектури платформи Apple Беккі Луп сказала, що UALink «показує великі перспективи» у розв’язанні проблем з підключенням і створенням нових можливостей для ШІ.
«Apple має довгу історію новаторства та співпраці для впровадження інновацій, які рухають нашу індустрію вперед. Ми раді приєднатися до ради директорів UALink», — повідомила Луп в окремій заяві.

UALink — що це і як впливає на ринок ШІ

UALink має на меті під’єднати чипи, починаючи від графічних процесорів і закінчуючи спеціальними рішеннями, щоб пришвидшити навчання, тонке налаштування та роботу моделей штучного інтелекту.
Читайте також
Очікується, що перші продукти UALink будуть випущені на основі відкритих стандартів, зокрема AMD Infinity Fabric, протягом наступних кількох років.
Intel, AMD, Google, AWS, Microsoft і Meta входять до складу консорціуму UALink. Nvidia, яка є найбільшим виробником прискорювачів штучного інтелекту.
Натомість Nvidia пропонує власну технологію з’єднання NVLink для зв’язування чипів у кластері центру обробки даних.
За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.