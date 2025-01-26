Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту — Finance.ua

Apple приєдналася до розробки стандарту для штучного інтелекту
Apple приєдналася до консорціуму Ultra Accelerator Link Consortium, що створює новий стандарт з’єднання для прискорювачів ШІ в дата-центрах. Цей стандарт стане аналогом фірмової технології NVLink від Nvidia.
Консорціум Ultra Accelerator Link Consortium розробляє стандарт під назвою UALink, що об’єднує чипи-прискорювачі штучного інтелекту, які можна побачити у все більшій кількості серверних.
Apple тепер є членом правління консорціуму разом з Alibaba та напівпровідниковою компанією Synopsys.
У своїй заяві директор з архітектури платформи Apple Беккі Луп сказала, що UALink «показує великі перспективи» у розв’язанні проблем з підключенням і створенням нових можливостей для ШІ.
«Apple має довгу історію новаторства та співпраці для впровадження інновацій, які рухають нашу індустрію вперед. Ми раді приєднатися до ради директорів UALink», — повідомила Луп в окремій заяві.
UALink — що це і як впливає на ринок ШІ
UALink має на меті під’єднати чипи, починаючи від графічних процесорів і закінчуючи спеціальними рішеннями, щоб пришвидшити навчання, тонке налаштування та роботу моделей штучного інтелекту.
Очікується, що перші продукти UALink будуть випущені на основі відкритих стандартів, зокрема AMD Infinity Fabric, протягом наступних кількох років.
Intel, AMD, Google, AWS, Microsoft і Meta входять до складу консорціуму UALink. Nvidia, яка є найбільшим виробником прискорювачів штучного інтелекту.
Натомість Nvidia пропонує власну технологію з’єднання NVLink для зв’язування чипів у кластері центру обробки даних.
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