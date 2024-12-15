Apple може підвищити ціни на майбутні iPhone: у чому причина — Finance.ua

Apple може підвищити ціни на майбутні iPhone: у чому причина Сьогодні 04:02 — Технології&Авто

Apple може підвищити ціни на майбутні iPhone: у чому причина

У мережі нині шириться дедалі більше інформації про майбутній iPhone 18, хоча ще не був представлений iPhone 17. Прогнозують, що майбутня модель буде дорожчою від попередніх.

Про це повідомляє PhoneArena.

Чому можуть зрости ціни на нові iPhone

Презентувати iPhone 18, компанія Apple планує у 2026 році. У них компанія вже може використати 2-нанометрові процесори TSMC.

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Саме використання цього процесора може стати причиною підвищення ціни на новий iPhone, адже їх виробництво є досить дорогим.

Прогнозується, що перехід від 3-нанометрового на 2-нанометровий процесор може обійтися компанії Apple у додаткових $35 на кожному смартфоні, що називають високим зростанням, а саме з $50 до $85.

Така зміна може вплинути на вартість майбутніх моделей iPhone Pro та Pro Max.

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Використання нового чипа має на меті збільшити продуктивність нових смартфонів, зокрема забезпечить кращий час автономномної роботи та швидшу обробку інформації.

Крім того, в новому iPhone 18 може зникнути Dynamic Island на передній панелі пристрою, а з’явитися під екраном.

У звичайних моделях iPhone 18, процесор залишатиметься 3-нанометровий, щоб зменшити витрати на виробництво.

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