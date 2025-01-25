Apple готує до релізу навушники для спорту Powerbeats Pro 2 — Finance.ua
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Apple готує до релізу навушники для спорту Powerbeats Pro 2

Технології&Авто
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Apple готує до релізу навушники для спорту Powerbeats Pro 2
Apple готує до релізу навушники для спорту Powerbeats Pro 2
Apple розробляє TWS-навушники Powerbeats Pro 2. Їхній реліз відбудеться найближчим часом.
Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg у своєму новому звіті Power On.

Коли чекати реліз

За словами Гурмана, Apple планує провести брифінги для ЗМІ «приблизно через тиждень», щоб ознайомити їх із новими функціями бездротових навушників.
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Щодо релізу пристрою, то він, ймовірно, відбудеться на початку лютого.
Вже відомо, що нова модель зовні майже не відрізнятиметься від поточної версії.

Що нового у Powerbeats Pro 2

Що стосується характеристик, пристрій отримає активне шумозаглушення (ANC), підтримку Spatial Audio та Adaptive Audio, а також буде оснащений датчиком для вимірювання пульсу.
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Для використання цієї функції необхідно носити обидва навушники під час тренувань.
Крім того, навушники можна буде підключати до спортивного обладнання для моніторингу пульсу під час занять на тренажерах.
Powerbeats Pro 2 вийдуть на ринок у чотирьох кольорах: помаранчевому, фіолетовому, чорному та бежевому. Ціни новинки поки нема.
За матеріалами:
mezha.media
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