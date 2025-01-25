Apple готує до релізу навушники для спорту Powerbeats Pro 2 — Finance.ua

Apple готує до релізу навушники для спорту Powerbeats Pro 2 Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Apple готує до релізу навушники для спорту Powerbeats Pro 2

Apple розробляє TWS-навушники Powerbeats Pro 2. Їхній реліз відбудеться найближчим часом.

Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg у своєму новому звіті Power On.

Коли чекати реліз

За словами Гурмана, Apple планує провести брифінги для ЗМІ «приблизно через тиждень», щоб ознайомити їх із новими функціями бездротових навушників.

Читайте також Apple більше не випускатиме адаптер для дротових навушників

Щодо релізу пристрою, то він, ймовірно, відбудеться на початку лютого.

Вже відомо, що нова модель зовні майже не відрізнятиметься від поточної версії.

Що нового у Powerbeats Pro 2

Що стосується характеристик, пристрій отримає активне шумозаглушення (ANC), підтримку Spatial Audio та Adaptive Audio, а також буде оснащений датчиком для вимірювання пульсу.

Для використання цієї функції необхідно носити обидва навушники під час тренувань.

Крім того, навушники можна буде підключати до спортивного обладнання для моніторингу пульсу під час занять на тренажерах.

Powerbeats Pro 2 вийдуть на ринок у чотирьох кольорах: помаранчевому, фіолетовому, чорному та бежевому. Ціни новинки поки нема.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.