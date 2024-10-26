Презентовано нові спортивні TWS-навушники Amazfit Up відкритого типу (фото) — Finance.ua

Презентовано нові спортивні TWS-навушники Amazfit Up відкритого типу (фото) Сьогодні 03:12 — Технології&Авто

Презентовано нові спортивні TWS-навушники Amazfit Up відкритого типу (фото)

Компанія Amazfit випустила навушники відкритого типу Up, призначені для тих, хто займається спортом.

На відміну від традиційних навушників, Amazfit Up мають кліпсову конструкцію, яка залишає вушний канал відкритим.

Amazfit Up використовують алгоритми штучного інтелекту для зменшення фонового шуму під час дзвінків, покращуючи чіткість звуку в гучному середовищі.

У поєднанні зі смартгодинниками Amazfit користувачі навушників отримують оновлення тренувань у реальному часі та покрокову навігацію.

Amazfit Up важать 5 грамів (кожний). Новинка захищена від пилу та води за стандартом IP54. Пристрій підтримує Bluetooth 5.3 і Bluetooth Multipoint, що дозволяє підключатися до двох гаджетів одночасно.

Акумулятор працює до 6 годин на одному заряді. Кейс збільшує цей показник до 18 годин. Новинка повністю заряджається через порт USB-C за 2 години.

Навушники постачаються у чорному кольорі, з текстурованою поверхнею та мають фізичну кнопку для керування відтворенням, дзвінками та голосовими помічниками. Amazfit Up вже можна купити за $49.99/£44.90/€49.90.

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