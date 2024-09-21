Аpple блокуватиме iPhone з неоригінальними запчастинами — Finance.ua

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Аpple блокуватиме iPhone з неоригінальними запчастинами

Технології&Авто
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Аpple блокуватиме iPhone з неоригінальними запчастинами
Аpple блокуватиме iPhone з неоригінальними запчастинами
Компанія Apple запустить функцію Activation Lock, яка блокує iPhone, якщо в ньому під час ремонту використовували крадені б/у-деталі. Вона запрацює разом із релізом iOS 18.
Про це пише портал 9to5Mac.
За словами компанії, для того, щоб зняти блокування, потрібно буде ввести пароль від Apple ID власника краденого телефону.
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Ці зміни стосуються батарей, модулів камер і дисплеїв. Таким чином в Apple мають намір покласти край ринку вкрадених iPhone.
З урахуванням того, що такі запчастини зазвичай ставлять без відома клієнта, та й сам сервіс часто не в курсі, звідки прийшли деталі, фахівці рекомендують не оновлюватися до iOS 18, якщо ваш телефон був у неофіційному сервісі. Інакше є ризик, що айфон перетвориться на «цеглину».
Згідно з джерелом, блокування запчастин від вкрадених iPhone працюватиме тільки з телефонами, які оновилися до iOS 18.
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Нагадаємо, цю версію ОС підтримують iPhone XR/XS і новіші. При цьому, як зазначає 9to5Mac, це нововведення не поширюється на iPad.
Аpple блокуватиме iPhone з неоригінальними запчастинами
Його називають одним із наймасштабніших оновлень ПЗ для iPhone за останні роки, яке додасть широкі можливості кастомізації, як на Android, а також підтримку нейромережевих фішок Apple Intelligence для iPhone 15 Pro і вище, але вже до кінця 2024 року.
За матеріалами:
borgexpert
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