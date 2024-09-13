Apple витрачає $30 млрд на рік на дослідження, але поки що не може знайти заміну iPhone — Finance.ua

Apple витрачає $30 млрд на рік на дослідження, але поки що не може знайти заміну iPhone Вчора 18:32 — Технології&Авто

Apple витрачає $30 млрд на рік на дослідження, але поки що не може знайти заміну iPhone

Кількість замовлень на новий смартфон Huawei Mate XT вартістю $2800 з 10-дюймовим екраном перевищила 5 млн за перший тиждень продажів. Цей китайський технологічний гігант конкурує з Apple, випускаючи більш складні пристрої.

Презентація Mate XT відбулася за кілька годин після того, як Apple представила iPhone 16. Телефон Huawei став першим комерційно доступним смартфоном з дисплеєм, який розкладається на три сегменти. Apple наголосила на можливості штучного інтелекту нового iPhone, але її служба Apple Intelligence недоступна на материковій частині Китаю, що знижує її привабливість для споживачів.

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Доходи від iPhone впали на 10% у річному вирахуванні за перші три місяці 2024 року, і в цьому переважно винен конкурентний тиск у Китаї. Телефони обох компаній мають з’явитися на полицях магазинів 20 вересня. Базова версія iPhone 16 коштуватиме у Китаї $843, а Mate XT — від $2800.

Apple стикається не лише з посиленням тиску конкурентів, а й з охолодженням інтересу споживачів, які рідше змінюють телефони. У 2015 році лише 6% користувачів iPhone повідомили, що користуються своїм телефоном понад 3 роки, а цього року ця цифра зросла до 31%. І з кожним роком ажіотаж навколо появи нового iPhone спадає.

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Apple сподівається, що її новий пакет програмного забезпечення ШІ, який вона називає Apple Intelligence, стане хітом для публіки. Цей успіх дуже потрібен компанії після випуску останнього її сміливого бачення майбутнього технологій, що розчаровує, на початку цього року — Vision Pro, продажі якого різко впали.

Наскільки важливим є iPhone для Apple

З фінансової точки зору, незважаючи на успіхи компанії в диверсифікації в інші джерела доходу, смартфон, як і раніше, є тією масою, яка утримує всесвіт Apple разом. Минулого року на нього припало 52% від $383 млрд. продажів компанії.

Ця частка знизилася — ще 2015 року на iPhone припадало майже 70% доходу. Однак важко уявити, щоб решта екосистеми Apple процвітала без нього. Здебільшого iPhone залишається воротами до багатьох продуктів Apple. А якщо ви почали жити в «огородженому саду» продуктів та систем Apple, то може бути досить важко вийти з нього.

Керівники Apple усвідомлюють свою залежність як від iPhone, так і від його постачальників. В останні роки компанія зробила низку значних інвестицій у власні технології. Тепер вона виробляє власні чіпи, поклавши кінець десятирічній залежності від третіх осіб, таких як Intel, і витрачає більше на дослідження та розробки — близько $30 млрд минулого року. Це більше не лише у абсолютному вираженні, а й у вигляді частки від її доходу. До цього десять років компанія скорочувала свій бюджет на дослідження та розробки у відносному вираженні.

Загалом Apple витратила $113 млрд на НДДКР лише за останні 5 років. На що витрачено ці гроші? Наразі вже скасований автомобільний проєкт, кілька досить простих оновлень набору продуктів, гарнітуру віртуальної реальності та домашню робототехніку, яка виявилася непотрібною ринку.

При цьому Apple витратила на викуп своїх акцій минулого року суму, що перевищує її бюджет на НДДКР, більш ніж удвічі, близько $77 млрд. Цей факт Мін’юст США наводить як приклад антиконкурентної поведінки Apple у справі «Сполучені Штати Америки проти Apple, Inc.».

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