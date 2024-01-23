Апеляційний суд зменшив заставу бізнесмену Мазепі до 21 мільйона — Finance.ua

Апеляційний суд зменшив заставу бізнесмену Мазепі до 21 мільйона Сьогодні 18:20

Апеляційний суд зменшив заставу бізнесмену Мазепі до 21 мільйона, Фото: РБК-Україна

Київський апеляційний суд за результатом розгляду скарги захисту директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи залишив його під вартою, але зменшив розмір застави з 349 мільйонів 700 тисяч гривень до 21 мільйона гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Як зазначається, Мазепу не встигли доставити на судове засідання, і він брав участь у розгляді судом скарги його захисту по відеозв'язку.

«Постановити нову ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 27 лютого із правом внесення застави в розмірі 21 мільйон гривень. Заяви про взяття на поруки відмовити», — оголосив суддя за підсумком розгляду скарги.

Під час судового засідання адвокат бізнесмена Тарас Пошиванюк долучив 10 листів про взяття Мазепи на поруки. Серед поручителів — народний депутат Андрій Герус.

Водночас прокурор Євген Сльота вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави й призначити нову альтернативу в розмірі 700 мільйонів гривень.

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Як повідомлялося, працівники Держбюро розслідувань 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР, він є організатором схеми протиправного заволодіння землями.

У відомстві також поінформували, що затримали ще трьох спільників Мазепи, зокрема «брата організатора оборудки».

19 січня Печерський районний суд Києва обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави 349 мільйонів 700 тисяч гривень.

Укрінформ За матеріалами:

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