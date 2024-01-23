Апеляційний суд зменшив заставу бізнесмену Мазепі до 21 мільйона — Finance.ua

Апеляційний суд зменшив заставу бізнесмену Мазепі до 21 мільйона
Київський апеляційний суд за результатом розгляду скарги захисту директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи залишив його під вартою, але зменшив розмір застави з 349 мільйонів 700 тисяч гривень до 21 мільйона гривень.
Про це повідомляє Суспільне.
Як зазначається, Мазепу не встигли доставити на судове засідання, і він брав участь у розгляді судом скарги його захисту по відеозв'язку.
«Постановити нову ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 27 лютого із правом внесення застави в розмірі 21 мільйон гривень. Заяви про взяття на поруки відмовити», — оголосив суддя за підсумком розгляду скарги.
Під час судового засідання адвокат бізнесмена Тарас Пошиванюк долучив 10 листів про взяття Мазепи на поруки. Серед поручителів — народний депутат Андрій Герус.
Водночас прокурор Євген Сльота вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави й призначити нову альтернативу в розмірі 700 мільйонів гривень.
Як повідомлялося, працівники Держбюро розслідувань 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За даними ДБР, він є організатором схеми протиправного заволодіння землями.
У відомстві також поінформували, що затримали ще трьох спільників Мазепи, зокрема «брата організатора оборудки».
19 січня Печерський районний суд Києва обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з можливістю внесення застави 349 мільйонів 700 тисяч гривень.
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