Ant Group розробила ШІ на китайських чипах, знижуючи витрати на 20% — Finance.ua

Ant Group розробила ШІ на китайських чипах, знижуючи витрати на 20% Сьогодні 22:21 — Фондовий ринок

Ant Group розробила ШІ на китайських чипах, знижуючи витрати на 20%

Ant Group, яку підтримує Джек Ма, розробила технологію навчання штучного інтелекту (ШІ) на китайських чипах, що дозволяє зменшити витрати на 20%.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

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Це може стати ще одним кроком Китаю до технологічної самодостатності у сфері ШІ, особливо на тлі обмежень США на постачання чипів Nvidia.

Ant Group використала чипи від афілійованих Alibaba Group та Huawei для навчання моделей ШІ за методом Mixture of Experts (MoE). За даними джерел агентства, результати виявилися аналогічними з тими, що дає чип Nvidia H800.

Зниження витрат при використанні китайських чипів

Хоча компанія продовжує використовувати чипи Nvidia для розробки ШІ, її останні моделі переважно працюють на чипах Advanced Micro Devices та китайських виробників.

У свіжому дослідницькому звіті Ant стверджує, що її моделі за певними показниками навіть перевершують розробки Meta Platforms, однак Bloomberg не зміг незалежно підтвердити ці дані.

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За підрахунками компанії, навчання моделі на 1 трлн токенів коштує 6,35 млн юанів ($880 000) на високопродуктивному обладнанні. Оптимізований підхід дозволяє знизити витрати до 5,1 млн юанів ($707 000) навіть із менш потужними чипами.

Нові моделі Ling-Plus і Ling-Lite планують застосовувати у сфері охорони здоров’я та фінансів, зокрема через нещодавно придбану платформу Haodf.com і ШІ-помічника для лікарів.

Аналітик Bloomberg Intelligence Роберт Лі зазначає, що успіх Ant підкреслює прогрес Китаю в досягненні незалежності від західних технологій, особливо на тлі експортних обмежень США на чипи, як-от H800.

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