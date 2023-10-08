Амстердам введе найвищий туристичний податок в Європі — Finance.ua

Амстердам введе найвищий туристичний податок в Європі
У столиці Нідерландів Амстердамі у 2024 році піднімуть туристичний податок, і, таким чином, він стане найвищим в Європейському Союзі та четвертим за величиною в усьому світі.
Згідно з планами міської влади, податок на нічліг підвищиться до 12,5% від вартості готельного номера. Таким чином, туристам доведеться заплатити 12,5 євро за ніч у номері вартістю 100 євро, пише Express.
Також туристичний податок планують підвищити для пасажирів круїзних лайнерів: за новими тарифами їм доведеться заплатити 11 євро з людини замість 8 євро зараз.
Як повідомила фінансовий директор міста Хестер ван Бюрен, гроші, отримані від податків, будуть використані для оплати послуг місцевим жителям, а не для того, щоб відлякувати туристів.
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«Звісно, було б добре, якби високий податок допомагав проти надмірного туризму, але тоді й грошей було б менше», — констатувала вона.
Також, за словами ван Бюрен, влада міста роздумує над тим, щоб ввести податок для одноденних туристів, як це, наприклад, зробили в італійській Венеції.
«Нам також доводиться мати справу з одноденними туристами. Звісно, не можна поставити турнікети, щоб ніхто не міг потрапити в місто, але ми збираємося подумати над тим, як змусити денних відвідувачів платити якийсь міський податок», — заявила чиновниця.
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