АМКУ пропонує уряду повернути держконтроль за обігом пального — Finance.ua

АМКУ пропонує уряду повернути держконтроль за обігом пального Сьогодні 10:47 — Казна та Політика

АМКУ пропонує уряду повернути держконтроль за обігом пального

АМКУ пропонує уряду повернути держконтроль за обігом світлих нафтопродуктів (пального), оскільки жоден держорган в цілому не володіє повною інформацією про обіг пального, а держава «не може прогнозувати та планувати дії» на ринку через відсутність такої інформації.

Про це йдеться у заяві Антимонопольного комітету.

У Комітеті пояснили, що після дефіциту пального на роздрібному ринку навесні 2022 року розпочали два дослідження.

«Перше — пов’язане із виявленням причин та чинників, що вплинули на обмеження пропозиції на ринку роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів (мова йде про високооктанові бензини та дизельне пальне). Друге — зі встановленням цін на пальне протягом 2022 року», — заявили в АМКУ.

Комітет додає, що ще не має остаточних результатів дослідження, але, «враховуючи підвищений попит на пальне, який у будь-який момент може призвести до повторення ситуації квітня-травня 2022 року», вирішив «терміново звернутися» до уряду з основними проблемними питаннями, які виявили протягом досліджень.

Так, АМКУ заявляє, що неможливо оцінити обсяги ринків пального, а також реальний попит та пропозицію на пальне, після введення військово стану в країні.

«Одним з основних етапів проведення АМКУ досліджень є визначення обсягів ринків пального, оцінка співвідношення попиту та пропозиції. З цією метою АМКУ звертався до органів державної влади, виробників, імпортерів, суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію пального. Під час дослідження АМКУ зіткнувся зі значними труднощами в отриманні вказаної інформації, а отримані дані є неповними. Вказане ускладнює формування остаточних висновків у дослідженнях. Зокрема, чи перевищував попит пропозицію на ринку у період квітня-травня 2022 року», — йдеться у позиції АМКУ.

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Так, підкреслюється, що жоден державний орган та держава в цілому не володіє повною та достовірною інформацією про обіг пального в Україні.

А держава не може прогнозувати та планувати дії на ринку пального у зв’язку із відсутністю вказаної інформації та є залежною від учасників ринків пального.

«Суб’єкти господарювання — учасники ринків пального, розуміючи безконтрольність ринку, можуть вчиняти дії, законність яких важко перевірити», — наголосили в АМКУ.

«В умовах ситуації, яка склалась в країні, АМКУ впевнений, що держава повинна мати вплив на ринок, в тому числі здійснювати заходи, направлені на запобігання дефіциту. Комітет підтримує позицію уряду щодо необхідності та важливості обмеження роботи публічних електронних реєстрів, їх публікації у засобах масової інформації. Разом з тим, сам збір такої інформації не має бути припиненим, а її захист має здійснюватися належним чином», — резюмують в Комітеті.

АМКУ, зокрема, пропонує уряду визначити орган держвлади та «покласти на нього повноваження щодо складання та ведення фактичних та прогнозних балансів попиту та пропозиції світлих нафтопродуктів (пального)».

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Економічна Правда За матеріалами:

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